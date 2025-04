Käsekuchen mal anders: mit Schwips und Sahnetopping

Ich liebe Käsekuchen in allen Varianten – aber dieser hier hat mein Herz erobert: fluffig, süß, mit einem Hauch Eierlikör und einem Keksboden, der an Schokoträume erinnert. Ob für die Ostertafel, zum Kaffeeklatsch mit Freunden oder einfach mal zwischendurch: Dieser Kuchen bringt festliche Stimmung auf den Teller. Und das Beste: Du brauchst keine Profi-Skills, nur gute Zutaten und ein bisschen Liebe.

Omas Geheimtipp: Eierlikör-Käsekuchen

Das Osterfest rückt immer näher. Zeit, die ersten Vorbereitungen zu treffen. Dazu gehört unter anderem die richtige Auswahl an Desserts und Kuchen für die Festtafel. Weil Eierlikör zu Ostern gehört wie das Amen in der Kirche, habe ich mich für einen Eierlikör-Käsekuchen entschieden. Auch wenn du für dieses Kuchenrezept etwas mehr Zeit und Geduld einplanen musst, lohnt es sich. Außerdem bleibt es trotz allem in der Zubereitung relativ einfach und eignet sich damit auch für etwas weniger erfahrene Kuchenbäcker.

Zuerst zerbröselst du für den Boden Butterkekse und vermischst diese mit Kakao und geschmolzener Butter. Aus der Masse entsteht nämlich der Boden für den Eierlikör-Käsekuchen. Wenn du den Kuchenboden in die Form gedrückt hast, rührst du die Käsekuchen-Mischung zusammen. Verrühre dafür einfach Frischkäse, Zucker, Eier, Vanille-Extrakt, Stärke und Eierlikör miteinander. Gib die Masse danach in die Kuchenform. Nun muss der Kuchen nur noch für eine Stunde backen und danach auskühlen. Servieren kannst du den Eierlikör-Käsekuchen mit geschlagener Sahne und etwas zusätzlichem Eierlikör.

Du hast Lust, ein bisschen zu experimentieren? Dann los! Dieser Käsekuchen ist nämlich ein echtes Verwandlungstalent. Mit ein paar Kirschen oder Himbeeren in der Füllung, bekommt er zusätzlich eine fruchtige Note, die hervorragend zum Eierlikör passt. Auch der Kuchenboden lässt sich abwandeln. Zu Weihnachten macht sich Spekulatius gut als Basis. Ganz gleich, wie du unseren Eierlikör-Käsekuchen genießen möchtest, ich wünsche dir viel Spaß beim Naschen!

Wenn du genauso wie ich nicht genug von Eierlikör bekommen kannst, könnte auch dieses Rezept für Eierlikörkuchen vom Blech etwas für dich sein. Oder du probierst dich bei der nächsten Back-Session an unserem Mohnkuchen mit Eierlikör und Schmand. Ein Klassiker, der jedes Herz höher schlagen lässt: eine Eierlikörtorte. Auf der Suche nach weiteren Rezepten? Frag unseren Koch-Bot nach Ideen für die Küche!

Eierlikör-Käsekuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Abkühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 20 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Springform (ø 24 cm) Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 100 g Butter plus etwas mehr für die Form

200 g Butterkekse

2 EL Kakao ungesüßt Für die Käsekuchen-Masse: 800 g Frischkäse

250 g Zucker

2 EL Speisestärke

1 TL Vanille-Extrakt

3 Eier

200 ml Eierlikör Für das Topping: Eierlikör zum Anrichten

200 g Schlagsahne

Etwas Kakaopulver zum Dekorieren (optional) Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor und lege den Boden der Springform mit Backpapier aus. Fette den Rand leicht ein.

Zerbrösele die Butterkekse fein – entweder in einem Mixer oder mit einem Gefrierbeutel und Nudelholz. Mische die Keksbrösel mit dem Kakaopulver. Schmelze die Butter in einem kleinen Topf und vermenge sie gründlich mit der Keks-Kakao-Mischung. Drücke die Masse gleichmäßig in die Springform 🛒

Verrühre für die Käsekuchen-Masse Frischkäse mit Zucker, Speisestärke und Vanille-Extrakt zu einer glatten Masse. Gib die Eier einzeln dazu und rühre sie jeweils gut unter. Mische Eierlikör in die Masse.

Fülle die Frischkäsemasse in die Springform und streiche die Oberfläche glatt. Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen etwa 50–60 Minuten. Die Mitte darf dabei noch leicht wackeln – der Kuchen zieht beim Abkühlen nach.

Lass den Kuchen im ausgeschalteten Ofen bei geöffneter Tür etwa 15 Minuten abkühlen. Hole ihn heraus und lass ihn vollständig auskühlen, bevor du ihn aus der Form löst.

Träufle kurz vor dem Servieren etwas Eierlikör über den Kuchen. Schlage Sahne steif und serviere den Eierlikör-Kuchen damit.

