Saftiger Eierlikörkuchen: Genuss für jede Kuchentafel

Die Vorfreude auf etwas Süßes am Nachmittag wächst, und damit auch die Suche nach köstlichen Rezepten. Ob für den Brunch mit der Familie, das Mittagessen mit dem Partner oder der Partnerin oder Kaffee und Kuchen mit der Oma – für jede Gelegenheit möchte man das passende Gericht finden. Dieser saftige Eierlikörkuchen passt perfekt zu einer gemütlichen Tasse Kaffee auf der Terrasse. Wir zeigen dir, wie einfach er zu machen ist!

Rezept für saftigen Eierlikörkuchen

Liebst du es nicht auch, wenn der Duft von frisch gebackenem Kuchen durch die Küche zieht? Wenn ein Teig in den Ofen gewandert ist, ist dieser Duft die erste Belohnung nach getaner Arbeit. Und lass mich dir verraten: Dieser Eierlikörkuchen duftet einfach unbeschreiblich.

Eierlikör 🛒 ist ein in Deutschland sehr beliebter Schnaps, dessen Wurzeln jedoch weit in der Ferne liegen. Die erste Version eines Likörs, der dem heutigen Eierlikör ähnelt, stammt aus Brasilien. Dort entdeckten niederländische Kolonialisten ein Getränk aus Avocados, Zucker und Rum. Sie nahmen das Rezept mit in die Niederlande und ersetzten die schlecht verfügbare Avocado durch Eigelb. Heutzutage ist der Schnaps ein beliebter Digestif zu Ostern oder Weihnachten und wird auch in der Küche verwendet, wie in diesem Eierlikörkuchen.

Die Zubereitung dieses Kuchens ist denkbar einfach und erfordert keine besonderen Backkünste. Durch die Verwendung von Stärke und Öl wird der Kuchen sehr fein und unheimlich saftig. Sein feiner Eigeschmack passt perfekt zu jeder Kaffeetafel. Die Glasur aus Puderzucker und mehr Eierlikör verleiht dem Kuchen eine Extraportion Geschmack. Allerdings sollte Vorsicht geboten sein: Da Alkohol beim Kochen nicht komplett verdampft, ist der Kuchen für Kinder nicht geeignet, auch ohne die beschwipste Glasur.

Mit unseren Rezepten bist du perfekt auf feierliche Anlässe vorbereitet. Verschenke doch ein Glas Hasenfrühstück an deine Liebsten oder überrasche sie mit Karotten-Croissants zum Brunch. Möchtest du internationale Frühstücksrezepte kennenlernen, starte am besten gleich mit den Hot Cross Buns. Nun wird aber erstmal der Kuchen vorbereitet. Also los!

Eierlikörkuchen Nele 4.14 ( 68 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 5 Eier

180 g Puderzucker

1 Pck. Vanillezucker

250 ml Rapsöl

250 ml Eierlikör

125 g Mehl

125 g Maisstärke

1 Pck. Backpulver Für die Glasur: 100 ml Eierlikör

180 g Puderzucker Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C vor. Fette deine Backform ein und stäube sie mit etwas Mehl aus.

Schlage die Eier und beide Zucker schaumig auf. Füge dann nach und nach unter Rühren das Öl und danach den Eierlikör hinzu.

Mische Mehl, Stärke und Backpulver, siebe alles durch und ziehe die Mischung durch die Eimasse. Sobald sich alles verbunden hat, musst du aufhören zu mixen, sonst wird der Teig schlierig.

Fülle den Teig in die Form und backe den Kuchen etwa 50 Minuten, bis die Stäbchenprobe sauber ist.

Lass den Kuchen komplett auskühlen, bevor du ihn aus der Form stürzt.

Vermische den restlichen Eierlikör mit dem Puderzucker zu einer Glasur und gieße diese über den Kuchen, sodass sie an den Seiten herunterläuft.

