Frühstück: Hot Cross Buns zu Ostern

Bald ist Ostern! Und dafür begeben wir uns auf eine kleine kulinarische Weltreise. Was essen und trinken die Menschen in anderen Ländern an den christlichen Feiertagen? Und welche dieser Rezepte passen am besten zu einem leckeren Osterfrühstück? Ein Kandidat für das beste Frühstücksgebäck zu Ostern sind auf jeden Fall diese Hot Cross Buns. Wir zeigen dir, wie’s geht!

Hot Cross Buns: gewürzte Brötchen mit spannender Optik

Hot Cross Buns, auch englische Osterbrötchen oder Heißwecken genannt, sind ein Gebäck, das in Großbritannien traditionell am Karfreitag nach dem Fastenbrechen gegessen wird. Es handelt sich um süße, gewürzte Brötchen, auf deren Oberseite sich das namensgebende Kreuz befindet. Ihr Ursprung geht bis ins 14. Jahrhundert zurück. Dort wurden die süßen Hefebrötchen am Karfreitag an die Armen verteilt.

Das Rezept der Hot Cross Buns hat eine wichtige Bedeutung: Es soll an die Kreuzigung von Jesus Christus und die Zeit danach erinnern. Optisch erinnert es an das Kreuz, das für diese verwendet wurde. Die Gewürze stehen für die Einbalsamierung des Leichnams. Hot Cross Buns, die am Karfreitag selber gebacken wurden, sollen Glück und Gesundheit bringen. Das Gebäck wird heutzutage in England, Australien und Neuseeland genossen und alljährlich in großen Mengen gebacken.

Um in den Genuss von Hot Cross Buns zu kommen, musst du jedoch keinen Flieger besteigen. Du kannst das englische Traditionsgebäck ganz einfach zu Hase herstellen. Alles, was du brauchst, ist ein Hefeteig und einige Gewürze. Das Kreuz auf den Hot Cross Buns besteht aus Mehl und Wasser und wird vor dem Backen auf den Teigling gemalt. Dafür eignet sich ein Spritzbeutel. Wenn du keinen hast, kannst du dir ganz einfach einen basteln. Fülle dafür die Mehlpaste in einen Gefrierbeutel und schneide dann eine klitzekleine Ecke ab. Falls du keinen Beutel verwenden möchtest, kannst du das Kreuz auch mit einem Löffel malen. Dann wandern die kleinen Brötchen in den Ofen. Der Duft, der kurz darauf deine Wohnung erfüllt, versetzt dich schnell in Frühlingslaune!

Mach dein Osterfrühstück mit weiteren leckeren Rezepten zu etwas ganz Besonderem. In Polen zum Beispiel isst man traditionell Babka, wie in diesem Rezept für Babka mit Heidelbeeren. Ein richtiger Hingucker ist das Osternest aus geriebenen Kartoffeln. Und ein Eiersalat darf auf keiner Ostertafel fehlen!