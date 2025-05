Einfache Overnight Oats: schnelles Frühstück für Morgenmuffel

Wer es früh am Morgen einfach nicht aus den Federn schafft und sich am liebsten noch dreimal umdrehen würde, der hat in unseren einfachen Overnight Oats das ideale Frühstück gefunden. Denn: Die Haferflocken werden, wie es der englische Name verrät, über Nacht (over night) in den Kühlschrank gestellt und nicht erst am Morgen gekocht. Durch die Zugabe weiterer Zutaten werden sie herrlich weich und cremig. Das perfekte Rezept für einen faulen Start in den Tag!

So machst du klassische Overnight Oats

Wenn du deine Overnight Oats am Abend vorbereitet, dauert das nur wenige Minuten: Fülle Haferflocken in ein Glas und gib Milch sowie Joghurt dazu. Zum Süßen verwendest du zum Beispiel Ahornsirup. Aber auch Honig, Agavendicksaft oder ein anderes Süßungsmittel eignen sich super. Verfeinere die Overnight Oats außerdem mit etwas Zimt. Nun verrührst du alles gut miteinander und stellst das Glas über Nacht in den Kühlschrank.

Tipp: Wenn du die Overnight Oats mit zur Arbeit nehmen möchtest, bereite sie am besten in speziellen Vorratsdosen 🛒 auf, die oft sogar mit Löffeln ausgestattet sind, wieder verwendet und fest verschraubt werden können.

Am nächsten Morgen musst du diesen nur noch öffnen, deine Overnight Oats herausnehmen und kannst sofort loslöffeln. Alternativ hast du die Möglichkeit, die süße Mahlzeit noch mit weiteren Zutaten zu garnieren. Wie wäre es mit gehackten Nüssen oder Kernen? Sie verleihen dem ansonsten sehr cremigen Gericht einen herrlichen Crunch. Aber auch frisches, saisonales Obst ist eine tolle Idee, denn es verfeinert die Haferflocken mit einer fruchtigen Note. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Übrigens: Wenn du dich vegan ernährst, ist es möglich, das Rezept für die Overnight Oats entsprechend anzupassen. Verwende statt Kuhmilch und Joghurt einfach pflanzliche Alternativen, etwa aus Kokos, Soja oder Hafer.

Möchtest du deine Haferflocken aus dem Kühlschrank aufpeppen, probiere mal unsere Overnight Oats mit Bananen und Erdnussbutter oder unsere

Kaffee-Overnight-Oats. Und wenn morgens doch mal etwas mehr Zeit bleibt, solltest du dir unsere gebackenen Blaubeer-Bananen-Haferflocken nicht entgehen lassen.

Einfache Overnight Oats Franziska 4.14 ( 67 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 80 g Haferflocken

220 ml Milch oder pflanzliche Alternative

100 g Joghurt oder pflanzliche Alternative

2 TL Ahornsirup

2 Prisen Zimt

Toppings nach Wahl optional, z.B. Obst, Kokosraspeln, Nüsse, Kerne Zubereitung Verteile die Haferflocken auf zwei große Gläser.

Gib die Milch, den Joghurt, den Ahornsirup und den Zimt dazu und verrühre alles gut.

Stelle die Gläser über Nacht in den Kühlschrank.

Garniere die Overnight Oats vor dem Verzehr optional mit Toppings deiner Wahl.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.