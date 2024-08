Toastbrot hat wohl jeder zu Hause. Es gehört neben Brötchen bei vielen einfach mit auf den Frühstückstisch. Doch auch als Sandwich zum Mittag ist Toast beliebt. Wir werden heute kreativ und zeigen dir vier Toastbrot-Rezepte, die du so noch nicht probiert hast.

Darum zeigen wir euch hier und heute 4 einfache und doch außergewöhnliche Toastbrot-Rezepte, um zu beweisen, wie vielseitig Toast verarbeitet werden kann:

4 mal Toast-Frühstück

Was macht Toastbrot so besonders? Es ist nicht nur lecker, sondern auch sehr vielseitig. Von gegrilltem Käse über French Toast bis hin zu knusprigen Toastbrot-Croutons für Suppen und Salate – das bekannte und oft unterschätzte Brot kann in fast jedes Gericht integriert werden.

In diesem Artikel findest du 4 kreative und ausgefallene Toastbrot-Rezepte. Wie wäre es zum Beispiel mit unserem Pakora-Brot? Hier wird das Toastbrot mit Cheddar und Chorizo gefüllt und einem Teig ausgebacken. Oder wie wäre es mit einer herzhaften Kartoffel-Brot-Rolle, die mit ihrer leckeren Füllung aus Kartoffeln zu einem echten Geschmackserlebnis wird?

Unsere 4 Toastbrot-Rezepte sind nicht nur eine großartige Möglichkeit, einfaches Toastbrot aufzupeppen, sondern auch eine perfekte Lösung für schnelle und einfache Frühstücksgerichte.

Wer hätte gedacht, dass Toastbrot so vielseitig einsetzbar ist? Mit Toastbrot und ein paar kreativen Zutaten kann man schnell und einfach beeindruckende Gerichte zaubern. Probiere unsere Toastbrot-Rezepte unbedingt aus! Wir wünschen viel Spaß dabei.

1. Pakora-Brot Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Backzeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Toastbrot

4 Scheiben Cheddar

6 Scheiben Chorizo Für den Ausbackteig: 75 g Mehl

75 g Maismehl

160 ml Milch

1 Ei

1 EL Honig

1/2 TL Salz

1 TL Backpulver Zubereitung Belege pro Portion eine Scheibe Toast mit einer Scheibe Cheddar, gib darauf drei Scheiben Chorizo und lege dann eine weitere Scheibe Cheddar obendrauf.

Vollende das Sandwich, indem du eine zweite Scheibe Toast obendrauf legst. Drücke diese Scheibe etwas an und schneide das Ganze diagonal auf.

Gib für die Zubereitung des Ausbackteigs Mehl, Maismehl, Salz, Backpulver, Ei, Honig und Milch in eine Schüssel und verrühre das Ganze zu einem homogenen Teig.

Ziehe das Sandwich durch den Ausbackteig.

Gib das in Ausbackteig getränkte Sandwich in heißes Fett und frittiere es, bis es eine schöne goldbraune Farbe hat.

2. Kartoffel-Brot-Rolle Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Backzeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 3 Scheiben Toastbrot

100 ml Wasser

20 g Chilisauce

3 Käsewürfel Für die Kartoffelmasse: 150 g mehligkochende Kartoffeln

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

2 EL gehackte Petersilie

1 Eigelb Zubereitung Koche die Kartoffeln mit der Schale, lasse sie etwas abkühlen und schäle sie dann. Gib die gepellten Kartoffeln in eine Schüssel und würze sie mit Salz, Pfeffer, Muskat und Petersilie. Gib ein Eigelb dazu, um mehr Festigkeit zu erreichen.

Nimm einen Käsewürfel und ummantle ihn mit der Kartoffelbrei-Masse.

Rolle das Ganze so, dass es die Form einer Krokette erhält.

Friere die Käse-Kartoffel-Kroketten kurz an.

Verrühre das Wasser mit der Chilisauce in einem flachen Gefäß. Trenne die Rinde des Toastbrots ab und wälze dieses ganz kurz im Chiliwasser.

Drücke das in der Chilisauce gewälzte Toastbrot flach zwischen den Händen aus und achte dabei darauf, dass der Toast nicht reißt.

Umrolle die Kartoffelmasse mit dem Toast und drücke ihn gut an, bis die Kartoffel-Brot-Rolle gut zusammenhält.

Gib die fertig vorbereitete Kartoffel-Brot-Rolle – am besten auf einem Frittierlöffel – in heißes Fett.

Frittiere sie, bis sie schön goldbraun ist.

3. Marmeladen-Donut Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Backzeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Kochutensilien runde Ausstecher Zutaten 2 Scheiben Toast

20 g Himbeermarmelade

2 Eier

100 ml Milch

50 g Zucker

Vanillearoma Zubereitung Bestreiche eine Scheibe Toast mit der Himbeermarmelade.

Lege die andere Scheibe Toast obendrauf und stich mit einem Flaschendeckel mittig ein Loch aus dem Sandwich.

Stich das gesamte Marmeladensandwich mit einem runden Glas aus.

Vermenge Eier, Zucker, Vanillearoma und Milch miteinander.

Wende den ausgestochenen Marmeladen-Donut in der gesüßten Eier-Milch-Mischung.

Frittiere den Marmeladen-Donut in einer Pfanne mit heißem Öl, bis beide Seiten schön goldbraun sind.

Wälze den frittierten Marmeladen-Donut in Zimtzucker und fertig ist das einfache und doch so schmackhafte Toastbrot-Rezept in Donut-Form!

4. Frittiertes Eis-Sandwich keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Backzeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien rundes Glas Zutaten 1x 2x 3x 1 Kugel Stracciatella-Eis

2 Scheiben Toastbrot Zubereitung Setze eine Kugel Stracciatella-Eis in die Mitte einer Scheibe Toast und setze die andere Scheibe Toast darauf.

Stich mit einem Glas das Stracciatella-Eis-Sandwich aus.

Entferne den restlichen Teil des Toastbrotes, da dieser nicht weiter gebraucht wird. Drücke die Seiten für einen besseren Halt etwas an. Noch besser: Bepinsle das Toastbrot mit etwas Eiweiß, drücke es dann zusammen und gib das Eis-Sandwich kurz in den Tiefkühler. Gib das ausgestochene Eis-Sandwich dann auf einen Frittierlöffel.

Backe es in heißem Fett aus und serviere es direkt.

