Verschenke diese einfachen Zitronenpralinen zu Weihnachten

Leichte Speisen wie Salate oder Bowls lassen die Vorfreude auf den Frühling ebenso aufkommen wie farbenfrohe Getränke, die dazu passen. Und auch köstliche Kleinigkeiten wie Kekse, Pralinen und andere Leckereien versüßen uns den nahenden Frühling. Eine raffinierte Leckerei, die du ganz einfach selbst zubereiten kannst, sind einfache Zitronenpralinen. Cremig, schokoladig und erfrischend zugleich, sind sie das ideale Mitbringsel – und vielleicht sogar eine schöne Geschenkidee für den Muttertag?

So machst du einfache Zitronenpralinen selber

Liebst du auch den erfrischenden Geschmack von Zitronen? Wenn ja, dann wirst du das Rezept für einfache Zitronenpralinen lieben! Die kleinen Leckerbissen sind die perfekte Kombination aus süß und sauer und werden dich mit ihrem intensiven Aroma begeistern.

Weiße Schokolade, Butter, frische Zitrone sowie ein Schuss Sahne bilden die Basis für die zart schmelzende Süßigkeit. Daraus erstellst du die Grundmasse, die du nach einer Kühlzeit von zwei Stunden zu kleinen Kugeln formst. Und schon hältst du eine recht schnelle Geschenkidee aus der Küche oder eine süße Erfrischung für zwischendurch in den Händen.

Aufpeppen kannst du deine einfachen Zitronenpralinen mit verschiedenen Geschmacksnoten wie Orangen-, Lavendel- oder Rosmarinöl. Dafür mischst du 1-2 Tropfen des gewählten Öls unter die Grundmasse. Aber Achtung: Dosiere mit Bedacht, damit das Aroma nicht zu intensiv wird. Alternativ kannst du auch mehr Zitronenabrieb unter die Pralinenmasse rühren, dann werden sie noch fruchtiger.

Möchtest du die köstlichen Zitronenpralinen verschenken, kannst du sie in etwas Puderzucker wälzen. Oder du tunkst die gekühlten Kugeln vorher in geschmolzene weiße Kuvertüre, bestreust sie mit etwas Zitronenabrieb oder Blüten und lässt sie trocknen. Die einfachen Zitronenpralinen lassen sich luftdicht verschlossen im Kühlschrank aufbewahren; innerhalb von zwei Wochen sollten sie aber verbraucht werden.

Offerieren kannst du sie dann in einer hübschen Pralinenbox wie auf dem Bild, in einem dekorativen Glas oder verpackt in kleine Tüten. Da werden sich deine Lieben ganz bestimmt freuen! Ebenso wie über einfache Schokoladentrüffel, Oreo-Pralinen oder Schoko-Pralinen. Wir legen aber mit den zitronigen Pralinen los. Auf geht’s in die Küche!