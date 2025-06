Diese würzigen Teigtaschen sind ganz leicht nachgemacht

Man findet sie in so ziemlich jeder Kultur in den verschiedensten Zubereitungen: Teigtaschen. Egal wo man hinschaut, hat jede ihre eigene Version davon, egal ob italienische Calzone, türkische Börek, asiatische Dumplings oder polnische Pierogi. Mit diesem Rezept für Empanadas mit Schinken-Käse-Füllung zauberst du dir einen würzigen und, wenn du magst, leicht scharfen Snack, der in jeder Situation ideal ist.

Diese Empanadas mit Schinken-Käse-Füllung sind ganz leicht gemacht

Dass Teigtaschen sich einer so großen Beliebtheit freuen, ist überhaupt nicht verwunderlich. Sie vereinen verschiedenste herzhafte und manchmal auch süße Füllungen im knusprigen oder zarten Teigmantel. Praktisch, schmackhaft und perfekt zum Mitnehmen.

In diesem Rezept für Empanadas mit Schinken-Käse-Füllung zauberst du dir Teigtaschenklassiker aus Spanien. Der genaue Ursprung des Gebäcks ist nicht bekannt. Es wird aber vermutet, dass sie irgendwann im 7. Jahrhundert in Galicien entstanden und sich von dort aufgrund ihrer Beliebtheit auch ohne Probleme weit über die Grenzen hinaus verbreiteten. Mittlerweile findet man sie auch in Mittel- und Südamerika sowie auf den Philippinen.

Empanadas lassen sich mit immer wieder neuen Kreationen füllen und genießen. Ob mit Fleisch, Käse, Gemüse, Fisch und natürlich auch in süßer Variante ist hier so ziemlich alles erlaubt. In Argentinien gehören sie zur Alltagsküche und auf zahlreichen Straßenfesten sind sie ebenfalls eine Pflicht.

Besonders praktisch für dieses Rezept: sie kommen ganz ohne aufwändigen Teig aus. Hier kannst du einfach zu einem fertigen Blätterteig aus dem Kühlregal greifen. Er macht diese köstlichen Schätze zu einer perfekten Mischung aus knuspriger Hülle und saftiger Füllung. Die Jalapeños sorgen für genau den richtigen Schärfegrad, aber natürlich kannst du selbst entscheiden, ob du sie mit oder ohne der scharfen Paprika genießen möchtest.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du jetzt noch weitere Teigtaschen probieren möchtest, bist du bei Leckerschmecker genau richtig. Empanadas mit Chimichurri sind ein absoluter Genuss. Für kulinarische Reisen in andere Länder musst du diese Gözleme aus der Türkei probieren. Eine vegetarische Variante zauberst du mit unseren Teigtaschen mit Pilz-Linsen-Füllung. Noch mehr Rezepte verrät dir unser Koch-Bot.

Empanadas mit Schinken-Käse-Füllung Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 8 Stück Zutaten 1x 2x 3x 150 g gekochter Schinken

2 Frühlingszwiebeln

2 frische Jalapeños oder einige Scheiben aus dem Glas

3 EL Mayonnaise

1 TL Dijon-Senf

1 Spritzer Tabasco

1 Prise Muskatnuss

200 g geriebener Käse

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 Rollen Blätterteig à 275 g

1 Ei Größe M Zubereitung Schneide 🛒 den Schinken in feine Stücke. Wasche die Frühlingszwiebeln und Jalapeños. Schneide beide in feine Ringe.

Verrühre in einer Schüssel Mayonnaise, Dijon-Senf, Tabasco und eine Prise Muskatnuss. Gib die Jalapeño- und Frühlingszwiebelringe hinein und hebe den geriebenen Käse und Schinken unter. Schmecke die Füllung mit Salz und Pfeffer ab.

Rolle den Blätterteig aus und steche mit einem Glas oder einem Ausstecher Kreise aus. Verteile die Füllung gleichmäßig auf allen Teigkreisen, bis sie alle gefüllt sind.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vor.

Verquirle das Ei in einer Schüssel und bepinsle die Ränder der Teigtaschen damit. Falte die Kreise zusammen, drücke die Enden aneinander und verschließe sie mit einer Gabel.

Bestreiche auch die Oberseite der Teigtaschen mit dem verquirlten Ei.

Backe die Empanadas auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech für etwa 15-20 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.