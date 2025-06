So schmeckt Großbritannien: Genieße englisches Frühstück im Glas

Du suchst nach einem Frühstück, das sich bequem vorbereiten und genießen lässt? Dann ist das englische Frühstück im Glas genau das Richtige für dich. Dieses Rezept enthält alles, was zu einem echten English Breakfast dazugehört. Dank der Zubereitung im Glas kannst du es einfach mit ins Büro nehmen oder bei einem Brunch servieren. Das solltest du auf jeden Fall ausprobieren!

Rezept für englisches Frühstück im Glas

Das klassische English Breakfast hat eine lange Tradition. Es stammt aus Großbritannien und hat sich im 14. Jahrhundert als herzhafte Morgenmahlzeit etabliert. Der reich gedeckte Frühstückstisch war ein Zeichen von Wohlstand und Gastfreundschaft und je nach Region befanden sich unterschiedliche Zutaten darauf.

Mit der industriellen Revolution entwickelten sich die typischen Bestandteile wie gebratener Speck, Bohnen, gegrillte Tomaten und Pilze, die heute weltweit bekannt sind. Das englische Frühstück im Glas bietet eine clevere Möglichkeit, die traditionelle Mahlzeit auf moderne Art zu genießen, ohne auf den charakteristischen Geschmack zu verzichten.

Was das englische Frühstück im Glas so besonders macht, ist nicht nur sein Geschmack, sondern vor allem die Art der Präsentation. Die Zutaten werden nacheinander in einem Glas geschichtet, was die Farben und Texturen perfekt zur Geltung bringt. Es ist leicht zu transportieren, perfekt für ein Picknick oder den Büroalltag. Gleichzeitig ermöglicht dir die kompakte Zubereitung, die perfekten Mengen abzupassen, was vor allem praktisch ist, wenn du das Gericht für Gäste servieren möchtest.

Experimentiere mit der Anordnung der Schichten, um herauszufinden, welche Kombination am besten aussieht und schmeckt. Ein toller Pluspunkt: Auch Kinder lieben es, ihr Frühstück aus dem Glas zu löffeln – einfach zu handhaben, kein Chaos!

Wir bleiben geschmacklich auf den britischen Inseln und servieren gleich noch Kartoffelpfannkuchen aus Schottland, Erdbeer-Buttermilch-Scones und eine Zitronen-Ingwer-Marmelade.

Englisches Frühstück im Glas Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien (580 ml, online z.B. hier erhältlich 🛒 6 Einmachgläser mit Deckel Zutaten 1x 2x 3x 2 Dosen weiße Bohnen je 400 g

3 rote Zwiebeln

6 EL Öl

2 EL Zucker

1 Dose geschälte Tomaten 400 g

1 TL geräuchertes Paprikapulver

Salz

3 EL Apfelessig

300 g Champignons

Pfeffer

2 EL Worcestershiresauce

6 Scheiben Toastbrot

12 Scheiben Frühstücksspeck

Pfeffer

6 Eier

3 EL Schnittlauch Zubereitung Lass die Bohnen abtropfen und spüle sie kurz unter kaltem Wasser ab.

Schäle zwei Zwiebeln und schneide sie in feine Würfel.

Erhitze 2 EL Öl in einem Topf und brate die Zwiebelwürfel darin glasig. Streue den Zucker darüber und lass ihn schmelzen. Gib die Tomaten aus der Dose dazu und zerteile sie grob mit einem Holzlöffel. Rühre das geräucherte Paprikapulver unter und lass die Soße bei mittlerer Hitze 5 Minuten köcheln.

Füge die Bohnen hinzu und gib 150 ml Wasser zur Soße, um etwas Flüssigkeit zu ergänzen. Würze mit Salz und koche die Mischung unter gelegentlichem Rühren weitere 10 Minuten. Schmecke die Bohnen danach mit Apfelessig ab.

Putze die Champignons und halbiere oder viertele sie. Schäle die übrige Zwiebel und würfle sie fein.

Erhitze 2 EL Öl in einer weiteren Pfanne und brate die Pilze zusammen mit den Zwiebelwürfeln bei starker Hitze 4-5 Minuten an. Würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und der Worcestershiresauce.

Stich mit einem Garnierring (7 cm Ø) 6 Kreise aus den Toastscheiben aus. Lege je 2 Scheiben Bacon über Kreuz und wickele die Toasttaler darin ein.

Erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und brate die Taler bei mittlerer Hitze 1-2 Minuten goldbraun an. Wende die Taler, gib den restlichen EL Öl dazu und brate die andere Seite ebenfalls 1-2 Minuten. Nimm die Taler aus der Pfanne und lass sie auf einem Teller kurz abkühlen.

Verteile die Bohnen gleichmäßig auf die sechs Einmachgläser. Gib die gebratenen Champignons darüber und setze jeweils einen Brottaler obendrauf.

Schlage die Eier einzeln auf und lasse sie vorsichtig auf die Brottaler gleiten. Setze die Deckel auf die Gläser. Stelle die Gläser auf ein Gitterrost und gare die Eier im vorgeheizten Backofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze 12 Minuten lang.

Nimm die Gläser aus dem Ofen, entferne die Deckel und würze die Eier mit Salz und Pfeffer. Bestreue sie mit Schnittlauchröllchen und serviere das englische Frühstück im Glas direkt.

