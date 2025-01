Dieser Erbsen-Basilikum-Hummus schmeckt nicht nur als Brotaufstrich

Ob als Brotaufstrich, Dip oder Basis für cremige Soßen: Hummus geht immer. Wir lieben ihn selbst gemacht, denn das geht richtig schnell und lässt Raum für Kreativität. Die klassische Rezeptur kann man mit allerlei Zutaten aufpeppen und abwandeln. Wie wäre es zum Beispiel mit einem grünen Erbsen-Basilikum-Hummus? Der schmeckt nicht nur richtig schön würzig, sondern sieht auch klasse aus!

Rezept für Erbsen-Basilikum-Hummus: so leicht, so lecker

Kennst du noch das Kinderlied “ Grün, ja grün sind alle meine Kleider“? Wir dichten es heute um und besingen diesen leuchtend grünen Erbsen-Basilikum-Hummus. Dessen Zubereitung dauert gerade einmal eine Viertelstunde. Danach hat man einen Dip, einen Brotaufstrich oder viele weitere Ideen, etwas damit zu veredeln.

Wir lieben unseren Erbsen-Basilikum-Hummus beispielsweise auch als Basis für Salatdressings oder feine, cremige Soßen. Koche doch mal eine Ladung Spaghetti und nutze das Kochwasser der Nudeln und den Hummus, um dafür eine leckere Soße zu zaubern.

Am besten bereitest du also gleich ein bisschen mehr vom Erbsen-Basilikum-Hummus zu. Dann kannst du ihn nämlich auch vor dem Fernseher futtern, indem du ihn als Dip für Nachos oder Gemüse-Sticks verwendest. Das ist viel gesünder als die gekauften Dips aus dem Supermarkt, die meist mit zu viel Salz oder Zucker hergestellt werden. Beim selbst gemachten Erbsen-Basilikum-Hummus hast du in der Hand, wie viele Gewürze du verwendest, denn du kannst ihn ganz nach deinen eigenen Vorlieben abschmecken.

So, und wie gelingt der Hummus nun? Ganz leicht: Koche zuerst die Erbsen in leicht gesalzenem Wasser gar. Das dauert nur ein paar Minuten, wir benutzen nämlich tiefgekühlte Erbsen. Währenddessen schälst du den Knoblauch und braust den Basilikum ab. Außerdem lässt du die Kichererbsen abtropfen.

Tipp: Fange das Kichererbsenwasser auf, denn daraus kannst du beispielsweise veganen Eischnee zaubern. Der eignet sich für süße Desserts wie Mousses oder Cremes.

Sind die Erbsen gar, werden sie zusammen mit dem Knoblauch, den Kichererbsen, dem Basilikum und etwas Tahin püriert 🛒. Danach kannst du den Hummus mit Salz und Pfeffer, gemahlenem Kreuzkümmel und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. Das war’s!

Wie wäre es als Nächstes mit leuchtend rotem Rote-Bete-Hummus oder Hummus aus schwarzen Bohnen? Unser Paprika-Tomaten-Hummus schmeckt ebenfalls als Brotaufstrich, Dip und Co.

Erbsen-Basilikum-Hummus Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Erbsen TK

Salz

100 g Kichererbsen aus dem Glas

20 g Basilikum frisch

1 Knoblauchzehe

1 EL Tahin Sesammus

1 Spritzer Zitronensaft

Kreuzkümmel gemahlen

Pfeffer Zubereitung Koche die Erbsen in Salzwasser gar und gieße sie ab.

Lass derweil die Kichererbsen abtropfen. Brause den Basilikum ab. Schäle und hacke den Knoblauch grob.

Gib die Zutaten zusammen mit dem Tahin in einen Mixer und püriere sie glatt.

Schmecke den Hummus mit Zitronensaft, Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer ab.

