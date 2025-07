Wie vom Bäcker: Erdbeer-Blätterteigtaschen selbst gemacht und himmlisch gut

Erdbeeren, Vanille und Blätterteig – ein Trio, das einfach immer funktioniert! Diese kleinen, goldbraun gebackenen Erdbeer-Blätterteigtaschen mit Vanille-Creme sind nicht nur der perfekte süße Snack, sondern auch der ultimative Ausdruck von Sommerliebe. Mit einer cremigen Füllung, die fluffig und leicht ist, und der frischen Süße der Erdbeeren wird dieses Rezept definitiv zu deinem neuen Favoriten. Na, schon hungrig? Dann lass uns loslegen!

So backst du Erdbeer-Blätterteigtaschen mit Vanille-Creme

Wusstest du, dass Erdbeeren ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika stammen? Schon die Azteken und Maya schätzten die kleinen roten Beeren als süße Nascherei. Die Erdbeere, wie wir sie heute kennen, ist allerdings ein Mix aus verschiedenen Sorten: Die Gartenerdbeere wurde im 18. Jahrhundert in Europa gezüchtet – als Kreuzung zwischen der amerikanischen Scharlacherdbeere und einer robusteren Sorte aus Chile.

Was zeichnet die Erdbeere aus? Ganz klar: Ihr unwiderstehliches Aroma! Kaum eine andere Frucht schafft es, so intensiv duftend und dabei gleichzeitig süß und leicht säuerlich zu sein. Genau diese Balance macht sie zur perfekten Dessertzutat, die sich vielseitig kombinieren lässt – ob mit Sahne, Schokolade, Vanille oder, wie in deinem Rezept, mit knusprigem Blätterteig.

Doch die Erdbeere kann noch viel mehr als nur gut schmecken. Sie steckt voller nützlicher Inhaltsstoffe: Mit einem Vitamin-C-Gehalt von bis zu 65 Milligramm pro 100 Gramm schlägt sie sogar Orangen und Zitronen! Dazu kommen Vitamine der B-Gruppe, Folsäure, Vitamin K und jede Menge sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidativ wirken – gut für deine Zellen und deine Laune. Und das Beste? Erdbeeren enthalten nur rund 32 Kalorien auf 100 Gramm, also kannst du sie ganz ohne schlechtes Gewissen genießen.

Ob frisch vom Feld gepflückt oder als Highlight in deinen Rezepten – Erdbeeren sind ein echter Alleskönner. Mit ihrer knallroten Farbe sind sie auch optisch ein Blickfang und machen in Kombination mit anderen Zutaten jede Nachspeise zum Highlight.

Erdbeer-Blätterteigtaschen mit Vanille-Creme Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Pck. Vanillepuddingpulver

200 ml Milch

2 EL Zucker

100 g frische Erdbeeren

1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal

100 ml Schlagsahne

1 Eigelb zum Bestreichen

Etwas Puderzucker zum Bestreuen Zubereitung Koche den Vanillepudding nach Packungsanleitung mit Milch und Zucker. Lass ihn einige Minuten abkühlen. Stelle ihn dazu am besten kurz in den Kühlschrank.

Wasche derweil die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in kleine Stücke. Schneide den Blätterteig in 4 gleich große Quadrate

Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter den abgekühlten Vanillepudding, sodass eine luftige Creme entsteht.

Gib einen Löffel der luftigen Vanille-Creme und einige Erdbeerstücke in die Mitte jedes Teigquadrats.

Klappe die Quadrate diagonal zu Dreiecken und drücke die Ränder mit einer Gabel fest.

Bestreiche die Oberfläche mit Eigelb.

Backe die Taschen im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze ca. 15-20 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Lass sie etwas abkühlen und bestäube sie vor dem Servieren mit Puderzucker.

