Erdbeer-Buttermilch-Eis: Lieblings-Eis für den Sommer

Wenn süße Erdbeeren auf säuerliche Buttermilch treffen, kann daraus eigentlich nur eins entstehen: ein cremig-leckeres Erdbeer-Buttermilch-Eis. Das Rezept dazu gibt es hier!

So machst du Erdbeer-Buttermilch-Eis am Stiel

Auch wenn echte Eis-Liebhaber Eis das ganze Jahr über essen können, besonders gut schmeckt die erfrischende Nascherei aber im Sommer. Und was passt besser zur Erdbeer-Saison als ein Erdbeer-Buttermilch-Eis? Das vereint nämlich die süßen und fruchtigen Komponenten der Erdbeeren mit dem säuerlich-erfrischenden Geschmack der Buttermilch zu einem ganz besonderen Genuss, von dem du einfach nicht genug bekommen kannst. Du möchtest dich selbst davon überzeugen? Dann probiere unbedingt unser Rezept aus.

Wir lieben es, Eis selber zu machen. So können wir nicht nur unsere eigenen Wunschsorten kreieren, sondern wissen auch ganz genau, was drin ist. Und das Beste: Um das Eis zu Hause zuzubereiten brauchst du nicht einmal eine Eismaschine. Einfache Förmchen für Eis am Stiel reichen völlig.

Für das Eis putzt du zuerst die Erdbeeren. Wasche sie vorsichtig, entferne das Grün und schneide sie in kleinere Stücke. Mische sie dann mit Zitronensaft, Vanille sowie Zucker und püriere anschließend alles gründlich durch. In die Masse rührst du mit einem Schneebesen die Sahne und die Buttermilch. Dann kannst du alles auch schon in die passenden Förmchen füllen. Klopfe diese samt Inhalt einmal auf der Arbeitsfläche, damit die Luftblasen entweichen können. Stecke noch den Stiel hinein und ab geht es ins Gefrierfach.

Ist die Erdbeer-Saison vorbei oder du hast Lust auf Abwechslung, dann probiere das Eis auch mal mit Heidelbeeren oder Himbeeren. Auch mit Pfirsich ist es lecker. Und für noch mehr Aroma sorgt das Eis am Stiel, wenn du es nach dem Einfrieren in geschmolzene Schokolade tauchst und so servierst.

Erdbeer-Buttermilch-Eis Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 6 Stunden Std. Gesamtzeit 6 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 6er Eisförmchen Zutaten 1x 2x 3x 300 g frische Erdbeeren

1 TL Zitronensaft

60 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

100 ml Schlagsahne

200 ml Buttermilch Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne die Stiele und schneide die Früchte in kleine Stücke.

Gib die Erdbeeren zusammen mit Zitronensaft, Zucker und Vanilleextrakt in ein hohes Gefäß und püriere alles zu einer feinen Masse.

Gieße zuerst die Sahne dazu und rühre sie mit einem Schneebesen gut unter die Erdbeermasse. Gib dann die Buttermilch hinzu und verrühre sie grob, sodass sie sich nicht vollständig mit dem Rest vermischt, sondern noch weiße Stellen sichtbar sind.

Fülle die Masse vorsichtig in die Eisförmchen und klopfe sie einmal auf den Tisch, damit Luftblasen entweichen können. Stecke den Stiel hinein und stelle sie für mindestens 6 Stunden zum Durchfrieren ins Gefrierfach.

