Cheesecake für Faule: Der süße Dip, über den alle reden werden

Kennst du das: Du sehnst dich nach einem richtig geilen Stück Kuchen, hast aber absolut keine Lust zu backen? Da kommt unser Erdbeer-Cheesecake-Dip mit Keksen ins Spiel. Er ist perfekt für alle Naschkatzen, die es schnell lieben. In einer halben Stunde bist du mit einer leckeren Süßigkeit versorgt. Ideal zum Teilen nach einem Dinner mit Freunden oder als Mitbringsel zu Brunch oder Garten-Party. Hier gibt’s das Rezept!

Erdbeer-Cheesecake-Dip: Dessert oder Snack?

Wenn mir jemand ein Stück Käsekuchen oder Cheesecake anbietet, sage ich so gut wie nie nein dazu. Meine Käsekuchen-Liebe fing schon in ganz jungem Alter an. Wenn es nach mir ginge, hätte ich jeden Tag nach dem Essen ein Stück vernascht.

Du kannst dir also vorstellen, was für Augen ich gemacht habe, als ich über diese Rezeptidee für einen Erdbeer-Cheesecake-Dip gestolpert bin. Denn es ist perfekt für Momente, in denen man Kuchengelüste, aber keine Zeit oder Lust zum Backen eines Cheesecakes hat.

Der Dip besteht aus einer Mischung aus Frischkäse, Schmand, Vanille, Zitrone und Puderzucker. Getoppt wird das Ganz mit einem selbst gemachten Erdbeerpüree. Dazu kannst du Butterkekse servieren. Klingt lecker, oder?

Wenn Butterkekse mal aus sind (oder du Lust auf Abwechslung hast), gibt’s viele andere Möglichkeiten, diesen Dip zu genießen. Mit Löffelbiskuits schmeckt er ebenfalls sensationell. Selbst gemachte und in Stücke geschnittene Waffeln bringen das Ganze nochmal auf ein ganz anderes, kulinarisches Level.

Natürlich kannst du auch eine Reihe verschiedener Obstsorten zum Dippen servieren. Apfel- und Birnenschnitze, aber auch Kiwi- und Melonenstücke könnten eine leckere Ergänzung sein.

Und wenn du die Kombi aus süß und salzig magst, probiere den Dip mal mit Salzbrezeln oder gesalzenen Crackern – du wirst überrascht sein, wie köstlich das schmeckt!

Noch mehr Erdbeer-Rezepte gefällig? Mach mal diese Erdbeer-Mango-Salsa oder eine Erdbeerbutter nach. Oder wie wäre es mit einem Fruit Sando mit Erdbeeren? Unser Koch-Bot kann dir jederzeit noch mehr Rezepte vorschlagen.

Erdbeer-Cheesecake-Dip mit Keksen Olivia 4.70 ( 23 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 6 Zutaten 1x 2x 3x 250 g frische Erdbeeren plus optional ein paar extra zum Garnieren

1-2 EL Zucker nach Geschmack

225 g Frischkäse

150 g Puderzucker

1 Bio-Zitrone

120 g Schmand

1 TL Vanilleextrakt gibt's online, z.B. hier 🛒

Shortbread- oder Butterkekse nach Bedarf zum Servieren Zubereitung Wasche die Erdbeeren und entferne das Grün. Schneide sie in kleine Stücke und gib sie in einen kleinen Topf.

Füg 1-2 EL Zucker hinzu (je nach Süße deiner Erdbeeren) und erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze. Lass die Erdbeeren etwa 5-7 Minuten köcheln, bis sie weich sind und Saft abgeben.

Püriere sie anschließend mit einem Stabmixer oder zerdrücke sie mit einer Gabel, wenn du ein etwas stückigeres Püree möchtest. Lass das Püree abkühlen.

Schlag den Frischkäse mit einem Handmixer cremig. Sieb den Puderzucker dazu und mixe ihn gründlich unter, bis die Masse glatt ist.

Reibe die Schale der Zitrone ab. Rühr den Schmand, das Vanilleextrakt und den Zitronenabrieb ein, bis alles gut vermischt ist.

Füll die Frischkäsemasse in eine Servierschale. Verteile das abgekühlte Erdbeerpüree gleichmäßig über die Creme.

Stell den Dip für mindestens 20 Minuten in den Kühlschrank, damit er leicht fest wird und die Aromen sich verbinden.

Serviere den Dip mit Butterkeksen zum Tunken. Optional kannst du noch frische Erdbeerstücke als Deko darauflegen.

