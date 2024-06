Fruit Sando mit Erdbeeren: Dieses Sandwich ist luftig wie eine Wolke

Wenn es so etwas wie einen Trend unter den Sandwiches gibt, dann hat das Fruit Sando zurzeit ganz klar die Nase vorn. Das aus Japan stammende und mit Früchten belegte Brot gehört aktuell zu den begehrtesten Snacks, für den sich viele sogar in eine Schlange stellen, um eines zu ergattern. Anstellen musst du dich für ein Fruit Sando nicht, denn wir haben das Rezept, mit dem du den Trend auch zu Hause zubereiten kannst.

Rezept für ein Fruit Sando mit Erdbeeren

Die Zubereitung eines Fruit Sando ist denkbar einfach. Mehr als frische Erdbeeren, Sahne, Toastbrot und Zucker brauchst du nicht, um loszulegen. Mit ein paar Handgriffen verwandelst du die genannten Zutaten in einen der heißesten kulinarischen Trends des Jahres.

Das Fruit Sando hat seinen Ursprung eigentlich in Japan, wo es „Sandoitchi“ (japanisch für Sandwich) heißt und dort hauptsächlich in Obstläden verkauft werden. Belegt sind sie mit Sahne und verschiedenen Obstsorten wie Kiwi, Blaubeeren oder Mango. Wir verwenden für unsere Variante Erdbeeren. Du kannst aber auch anderes Obst verwenden, dass gerade Saison hat.

Schneide von deinen Toastbrotscheiben die Rinde ab, schlage Sahne steif, entferne den Strunk der Erdbeeren und teile sie in zwei Hälften. Bestreiche die Sandwichscheiben dick mit Sahne und lege dann die Erdbeerhälften darauf. Streiche etwas Sahne in die Lücken zwischen die Früchte und klappe eine zweite bestrichene Toastbrotscheibe obendrauf. Wickle das Fruit Sando nun fest in Frischhaltefolie und lege es für eine Stunde in den Kühlschrank. Anschließend kannst du es diagonal auseinanderschneiden und genießen.

Damit dein selbstgemachtes Fruit Sando mit Erdbeeren nicht gleich wieder auseinander fällt, muss die Sahne möglichst fest sein. Verwende daher zum Steifschlagen unbedingt ein Sahnesteif.

Sandwiches sind nicht nur eine leckere Zwischenmahlzeit, sondern meist auch schnell zubereitet. Suchst du nach weiteren Sandwich-Rezepten, wirst du hier fündig. Ein Deluxe-Sandwich ist das Croque Madame. Auch ein Monte Christo Sandwich oder ein Croque Monsieur sind schnell zubereitet und ebenso schnell gegessen.