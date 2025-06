Erdbeer-Chips mit Balsamico und Fleur de Sel? Unbedingt ausprobieren!

Ehrlich, ich war genauso skeptisch wie du – Erdbeer-Chips mit Thymian, Rosmarin und Pfeffer? Aber lass mich dir sagen: Diese kleinen Dinger haben es in sich! Die Kombination aus fruchtiger Süße, der leichten Säure des Balsamicos und den würzigen Kräutern funktioniert einfach perfekt. Fleur de Sel obendrauf sorgt für die Balance. Diese Erdbeer-Chips aus dem Airfryer musst du einfach probieren!

Rezept für marinierte Erdbeer-Chips aus dem Airfryer: würzig und süß

Ich würde mich selbst als DIE Königin der Snacks betiteln. Es gibt keinen Tag, der bei mir ohne kleine Zwischenmahlzeiten und leckere Goodies vorübergeht. Zwischen Frühstück und Lunch darf es gerne mal ein Müsliriegel sein, am Nachmittag dann ein paar Kekse zum Tee oder Kaffee. Und nach dem Abendessen ein paar Gummibärchen oder Erdnussflips. Lecker!

Nachdem meine ganze Nascherei und Snackerei in letzter Zeit jedoch etwas Überhand genommen hat, habe ich beschlossen, zumindest ein bisschen zu fasten beziehungsweise meinen Konsum an Süßigkeiten runterzuschrauben. Als wäre das nicht schon genug, habe ich mich auch noch auf eine Challenge mit meinem Freund eingelassen: sechs Wochen keine Süßigkeiten oder ungesunden Snacks.

Also müssen Alternativen her! Nüsse, selbstgemachte Energyballs, getrocknete Früchte und vieles mehr. Die Auswahl an gesünderen Snacks ist ja zum Glück groß. Deswegen gibt es bei mir als nächstes marinierte Erdbeer-Chips aus dem Airfryer.

Dazu schneiden wir die Erdbeeren einfach in ganz dünne Scheiben und wenden sie in einer Mischung aus Balsamico-Essig, Honig, Pfeffer und Kräutern. Danach kommen sie für mindestens eine Stunde bei circa 80 Grad Celsius in den Airfryer zum Trocknen.

Sobald sie fertig sind, lassen wir sie vollständig auskühlen, bestreuen sie noch mit ein paar Meersalzflocken und schon kann die Knabberei losgehen. Appetit bekommen? Dann leg gleich los!

Erdbeer-Chips aus dem Airfryer Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 1 Airfryer Zutaten 1x 2x 3x 250 g frische Erdbeeren

1 EL Balsamico-Essig

1 TL Honig

1/2 TL Thymian

1/4 TL Rosmarin

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer nach Geschmack

Fleur de Sel nach Geschmack, z.B. dieses hier 🛒 Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in dünne Scheiben (ca. 2 mm dick), damit sie im Airfryer gleichmäßig trocknen können.

Vermische Balsamico-Essig, Honig, Thymian, Rosmarin und Pfeffer in einer Schüssel.

Wende die Erdbeerscheiben vorsichtig in der Marinade, sodass sie rundum leicht bedeckt sind. Achte darauf, sie nicht zu stark zu tränken, damit sie nicht matschig werden.

Lege die Erdbeeren in einer einzelnen Schicht in den Korb deines Airfryers. Achte darauf, dass sie sich nicht überlappen, damit die Luft zirkulieren kann. Trockne die Erdbeeren, falls nötig, in mehreren Vorgängen.

Stelle den Airfryer auf 80 °C ein und lass die Erdbeeren für etwa 1-2 Stunden trocknen. Je nach Airfryer kann das unterschiedlich lange dauern. Am besten kontrollierst du alle 30 Minuten, ob sie schon fertig sind. Sie sollten fest, aber elastisch sein.

Entferne die Chips aus dem Airfryer. Lass sie vollständig abkühlen, damit sie schön knusprig werden.

Bestreue die Chips nach dem Trocknen noch mit einer Prise Fleur de Sel.

