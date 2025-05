Dessert oder Hauptgericht? Dieser süße Erdbeer-Flammkuchen passt immer

Knuspriger Teig? Check. Saftige Erdbeeren? Check. Ein Hauch von Orange und knackige Pistazien? Double Check! Dieser süße Erdbeer-Flammkuchen ist die perfekte Mischung aus frühsommerlichem Genuss und unkompliziertem Comfortfood. Perfekt für spontanen Besuch oder einen Nachmittag auf der Terrasse, holt er die besten Aromen der Saison auf deinen Teller. Also: Backblech parat legen, Ofen vorheizen und loslegen!

Rezept für Erdbeer-Flammkuchen: süß und kross

Meistens kommen bei mir herzhafte Flammkuchen-Kreationen auf den Tisch. Selten denke ich daran, eine süße Variante zu backen. Dabei bietet es sich ja geradezu an, wenn der Ofen eh schon an ist und einen nach dem Hauptgang der Dessert-Hunger packt. Nachdem mich aktuell bereits in den Supermärkten und an den lokalen Ständchen überall die Erdbeeren anlachen, gibt es heute einen süßen Erdbeer-Flammkuchen.

Die Crème fraîche verfeinern wir mit Orange und Vanille, damit es noch fruchtiger und aromatischer wird. Für Crunch sorgen ein paar gehackte Pistazien. Und etwas frisches Basilikum verleiht dem Flammkuchen einen interessanten Kontrast und harmoniert dennoch wunderbar mit dem Rest.

Wenn dir das alles noch nicht reicht, kannst du deinen Erdbeer-Flammkuchen nach dem Backen noch mit etwas Honig oder Ahornsirup beträufeln. Auch eine Kugel Vanilleeis macht sich gut dazu.

Natürlich lässt sich das Rezept variieren. Magst du es schokoladig? Dann tausche die Crème fraîche durch eine Schicht Nutella. Und statt Erdbeeren kannst du auch Himbeeren oder Brombeeren verwenden. Ein paar Kokoschips oder -Flocken als Topping passen ebenso hervorragend, wenn du keine Lust auf Nüsse hast.

Wir servieren den Erdbeer-Flammkuchen in kleine Quadrate geschnitten als Fingerfood bei der nächsten Gartenparty. Perfekt für Gäste! Und als süßes Frühstück ist er ebenfalls herrlich.

Probiere doch auch mal unseren süßen Apfel-Flammkuchen aus nur fünf Zutaten. Wenn du die Kombination aus herzhaft und süß magst, könnten dir außerdem diese Rezepte für Pfirsich-Flammkuchen mit Ziegenkäse oder Flammkuchen mit Birne und Ziegenkäse gefallen. Unser Koch-Bot kann dir viele weitere Rezepte vorschlagen.

Erdbeer-Flammkuchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 22 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x 1 Packung Flammkuchenteig aus dem Kühlregal

1 Bio-Orange

1 Vanilleschote online, z.B. hier 🛒

200 g Crème fraîche

2 EL Zucker

300 g frische Erdbeeren

1 Handvoll gehackte Pistazien

etwas Puderzucker zum Bestäuben (optional)

frische Basilikumblättchen zum Garnieren Zubereitung Heize den Backofen auf 240 °C Ober-/Unterhitze (oder 220 °C Umluft) vor.

Rolle den Flammkuchenteig aus und leg ihn auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.

Reibe etwas von der Schale der Orange ab. Halbiere sie und presse den Saft einer Hälfte aus. Kratze das Mark der Vanilleschote aus.

Verrühre die Crème fraîche mit Zucker, Vanillemark, Orangensaft und Orangenabrieb in einer Schüssel.

Bestreiche den Teig gleichmäßig mit der verfeinerten Crème.

Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in dünne Scheiben.

Verteile die Erdbeerscheiben gleichmäßig auf der Crème.

Streue die gehackten Pistazien großzügig über die Erdbeeren.

Backe den Flammkuchen im vorgeheizten Ofen etwa 10–12 Minuten, bis der Rand knusprig ist.

Nimm den Flammkuchen aus dem Ofen und lass ihn kurz abkühlen.

Bestäube den Flammkuchen optional mit Puderzucker und garniere ihn mit frischen Basilikumblättchen.

