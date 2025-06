Diese Erdbeer-Ganache bringt deine Schokolade auf ein neues Level

Kennst du Ganache? Wenn nicht, dann hast du bisher eindeutig etwas verpasst! Denn diese verwandelt herkömmliche Schokolade in etwas ganz Besonderes: Eine seidige Creme, mit der du Macarons füllen und Torten verzieren kannst – oder sie einfach nur weglöffelst. Unsere Erdbeer-Ganache ist eine besonders köstliche Variante davon. Hier ist das Rezept.

Erdbeer-Ganache: süßer Alleskönner

Wenn du dich für die süße Küche interessierst, bist du mit Sicherheit schon einmal Ganache über den Weg gelaufen. Dabei handelt es sich um eine Art Schokoladencreme, die meist aus nur zwei Zutaten besteht: Schokolade und Sahne. Die Zubereitung ist einfach: gehackte Schokolade wird mit fast kochender Sahne übergossen und vermischt, sodass sich eine glatte Creme bildet. Nach kurzem Abkühlen wird diese zu einer sämigen, reichhaltigen Masse, die sich hervorragend als Füllung, Deko oder Dip eignet.

Erdbeer-Ganache funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip und ist doch ein Fall für sich. Auch sie braucht nur zwei Zutaten: weiße Schokolade und frische Erdbeeren. Die Zubereitung unterscheidet sich allerdings ein wenig. Beginne damit, die Schokolade zu zerbrechen und in der Mikrowelle zu schmelzen. Unterbrich dabei immer wieder das Programm und rühre sie gut um. Alternativ kannst du sie auch über einem Wasserbad zergehen lassen.

Während die Mikrowelle also surrend ihrer Arbeit nachgeht, schneidest du einige Erdbeeren klein und kochst diese bei geringer Hitze auf, bis sie zerfallen und etwas von ihrem Wasser verdampft ist, sie ihre Masse also etwa um ein Drittel verringert haben. Püriere die Erdbeeren und gieße sie in die weiße Schokolade. Püriere nun alles gleichmäßig durch, bis die Masse homogen, hellrosa und cremig ist. Streiche sie noch einmal durch ein Sieb und fertig ist deine Erdbeer-Ganache!

Fülle die Erdbeer-Ganache am besten in Spritzbeutel und lege sie dann in den Kühlschrank. Durch die Aufbewahrung in Spritzbeuteln kannst du sie ganz einfach portionieren. Sie schmeckt zu fast allem, ob Pancakes, Kuchen oder – und das ist besonders lecker – einfach pur zwischendurch.

Erdbeer-Ganache Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 8 Stunden Std. Gesamtzeit 8 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g weiße Schokolade

250 g Erdbeeren Zubereitung Lass die Schokolade in einem hohen Gefäß in der Mikrowelle oder über einem Wasserbad schmelzen.

Putze derweil die Erdbeeren und schneide sie in leine Stücke. Koche sie bei kleiner Flamme ein, bis sie um etwa ein Drittel einreduziert sind. Püriere sie fein.

Gieße die Erdbeermasse zu der Schokolade und püriere alles glatt.

Streiche die Masse durch ein Sieb und fülle sie in Spritzbeutel 🛒

Stelle sie über Nacht kalt und genieße sie kalt.

