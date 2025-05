Backe Erdbeer-Haferflocken-Muffins für ein süßes Frühstück

Ich liebe es, zu frühstücken. Schon am Morgen nach dem Weckerklingeln freue ich mich auf eine Tasse Kaffee und etwas leckeres zu essen. Was es gibt? Da bin ich nicht festgelegt. An manchen Tagen muss es etwas sein, dass viel Energie für den Start in den Tag liefert. An anderen Tagen darf es aber auch gerne etwas Besonderes sein, mit dem man sich verwöhnen kann. So wie diese süßen Erdbeer-Haferflocken-Muffins mit Joghurt.

Schnell gebacken: Erdbeer-Haferflocken-Muffins

Frische Erdbeeren, sättigende Haferflocken, süßer Honig und ein cremiger Joghurt sind die idealen Zutaten für ein ausgewogenes Frühstück. Trotzdem gibt es jetzt keine Joghurt-Haferflocken-Bowl mit Erdbeeren. Aus diesen Zutaten entstehen leckere Frühstücks-Muffins, die du schon am Abend vorher zubereiten, sodass du sie am nächsten Tag direkt essen kannst.

Für die kleinen Küchlein putzt du zuerst die Erdbeeren und schneidest sie in kleine Stücke. Dann vermischst du Mehl, Haferflocken, Backpulver, Salz und Vanilleextrakt in einer Schüssel miteinander. In einer anderen Schüssel verrührst du Eier, Joghurt, Öl und Honig. Hebe die Haferflocken-Mehl-Mischung unter die Eier-Joghurt-Öl-Masse und verrühre alles zu einem glatten Teig. Zum Schluss rührst du vorsichtig die Erdbeerstücke unter und verteilst den Teig gleichmäßig in zwölf Muffinförmchen. Dann geht es auch schon für 25 Minuten zum Backen in den Ofen.

Lass die Muffins danach auskühlen, bevor du genussvoll hineinbeißen kannst. Die Erdbeer-Haferflocken-Muffins sind nicht nur ein tolles Frühstück, sie versüßen dir auch die nachmittägliche Kaffeepause, sind ein toller Snack bei einem Picknick oder ein Mitbringsel für die nächste Grill- oder Gartenparty.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir haben noch mehr leckere Muffins fürs Frühstück. Probiere doch auch mal diese Morning Glory Muffins, die wie in einem amerikanischen Café schmecken. Auch diese Haferflocken-Honig-Muffins sind perfekt für den Start in den Tag. Ebenso wie diese Müsli-Muffins.

Erdbeer-Haferflocken-Muffins Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 12er-Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 200 g frische Erdbeeren

150 g Dinkelmehl Typ 603

100 g kernige Haferflocken

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

1 TL Vanilleextrakt

2 Eier

150 g Naturjoghurt

80 ml Rapsöl

80 g Honig Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Muffinblech mit Papierförmchen aus.

Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie in kleine Stücke.

Vermische in einer Schüssel Mehl, Haferflocken, Backpulver, Salz und Vanilleextrakt miteinander.

Gib in eine zweite Schüssel Eier, Joghurt, Öl und Honig und verrühre alle Zutaten gut zu einer homogenen Masse.

Hebe die trockenen Zutaten unter die flüssige Mischung und verrühre alles zu einem glatten Teig.

Rühre vorsichtig die Erdbeeren unter.

Verteile den Teig auf die 12 Förmchen und backe die Muffins etwa 25 Minuten auf mittlerer Schiene, bis sie goldbraun sind.

Lass sie nach dem Backen 10 Minuten abkühlen und nimm sie dann aus der Form.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.