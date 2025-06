Der perfekte Frühlingsdrink: Erdbeer-Holunder-Spritz

Wir haben ihn gefunden, den perfekten Drink für den Frühling. Der schmeckt fruchtig und spritzig zugleich und sorgt gut gekühlt für eine Erfrischung an lauen Abenden. Welchen Cocktail wir meinen? Einen Erdbeer-Holunder-Spritz natürlich. Und so einfach kannst du ihn zu Hause nachmixen.

Erfrischend und fruchtig: unser Erdbeer-Holunder-Spritz

Unser Erdbeer-Holunder-Spritz vereint gleich zwei Frühlingslieblinge in nur einem Getränk: frische Erdbeeren und Holunderblüten. Beides hat gerade Hochsaison, warum sie also nicht miteinander kombinieren. Geschmacklich harmonieren sie jedenfalls perfekt zusammen. Der beste Beweis: diese köstliche Erdbeer-Holunder-Marmelade. Und auch der Spritz kann sich sehen lassen und schmeckt nach Frühling pur.

Basis unseres Cocktails sind frische Erdbeeren und Holunderblütensirup. Den kannst du schon fertig kaufen oder ihn einfach selber machen. Es macht Spaß, an einem Morgen durch die Parks zu streifen und frische Dolden für den Sirup zu pflücken. Achte nur darauf, nur so viel zu ernten, wie du für das Rezept tatsächlich brauchst.

Für den Spritz brauchst du außerdem noch Sprudelwasser, am besten gut gekühlt, Gin als alkoholische Komponente, Eiswürfel, Erdbeersaft sowie Zitronensaft.

Gib zuerst die geputzten und halbierten Erdbeeren zusammen mit Eiswürfeln in ein Glas. Dann füllst du ein paar Eiswürfel, die Säfte, Gin und den Sirup in einen Shaker und mixt alles gut durch. Gieße den Inhalt vorsichtig in das Glas und fülle mit Sprudelwasser auf. Jetzt noch umrühren und mit ein paar Holunderblüten dekorieren, wenn du hast. Alternativ kannst du auch Minzzweige oder Zitronenzeste verwenden.

Du bist alkoholfrei unterwegs? Der Drink schmeckt auch mit einer Gin-Alternative ohne Alkohol. Probier es einfach mal aus.

Erdbeer-Holunder-Spritz Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 8 frische Erdbeeren

40 ml Holunderblütensirup online, zum Beispiel hier 🛒

30 ml Erdbeersaft

60 ml Gin

40 ml Zitronensaft frisch gepresst

200 ml Sprudelwasser gekühlt

Eiswürfel nach Geschmack

Holunderblüten als Deko Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und halbiere sie.

Verteile die Erdbeeren auf beide Gläser und gib jeweils einige Eiswürfel dazu.

Fülle in einen Shaker ein paar Eiswürfel, Holunderblütensirup, Erdbeersaft, Gin und Zitronensaft und mixe alle Zutaten für 10 Sekunden gut durch. Gieße die Mischung dann zu gleichen Teilen in die Gläser.

Fülle die Gläser mit dem gekühlten Sprudelwasser auf und rühre alles vorsichtig um.

Garniere den Drink mit Holunderblüten und genieße ihn kalt.

