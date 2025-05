Unser Lieblingsdrink im Frühling: Rhabarber Sour

Wer momentan über den Wochenmarkt schlendert, sieht: Es ist Rhabarberzeit. Wir verwenden das saure Stangengemüse heute für einen Drink der besonderen Art. Ein Rhabarber Sour schmeckt spritzig-frisch und sorgt an lauen Frühlingstagen für gute Laune. Als kleines Extra bereiten wir den Sirup, den es dafür braucht, natürlich selbst zu. Hier ist das Rezept.

Rhabarber Sour: erfrischender Frühlings-Cocktail

Sour-Cocktails sind echt Klassiker in der Welt der alkoholischen Drinks. Sie bestehen meist aus einem Schnaps, Zitronensaft und Zuckersirup. Die Zutaten werden mit Eis und etwas Eiweiß geschüttelt, sodass eine hübsche weiße Schaumkrone entsteht. Wir lieben diese Kombi und möchten ihr zur Feier des Frühlings gern einen besonderen Touch verleihen.

Diesen bekommt unsere Version des Sours, ein Rhabarber Sour, durch das beliebte Stangengemüse. Anstelle eines gewöhnlichen Zuckersirups verwendest du Rhabarbersirup. Und weil es selbstgemacht immer besser schmeckt, machst du diesen mit wenigen Handgriffen selbst.

Ideal ist es, wenn du Rhabarberschalen übrighast, vielleicht von einem Kompott oder einer Marmelade. Diese stecken noch voller Geschmack, werden aber häufig weggeworfen. Solltest du keine Schalen haben, kannst du auch ganzen Rhabarber in Stücke schneiden. Achte darauf, dass es sich um Bio-Gemüse handelt, dann ist die Schale nicht so pestizidbelastet. Koche alles mit Zucker und Wasser auf und lass das Ganze gut durchziehen, am besten über Nacht. Seihe dann die Schalenstücke ab.

Nun geht es ans Mixen. Zum Rhabarber Sour passt Gin hervorragend, außerdem etwas Zitronen- oder Limettensaft. Das Eiweiß ist optional, du kannst es auch durch einen Schuss Aquafaba ersetzen oder ganz weglassen. Garniere deinen fertigen Drink mit einem Stück Rhabarberschale, das du in eiskaltes Wasser legst. So rollt es sich ein und ergibt eine hübsche Deko. Sieht der Rhaarber Sour nicht toll aus, wie er dasteht, hübsch angerichtet und mit seinem altrosa Farbton? So kann der Frühling immer sein.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr Drinks mit Rhabarber? Dann mixe dir einen Rhabarber-Holunder-Spritz oder probiere einen Rhabarber-Mojito. Doch auch alkoholfrei schmeckt das Gemüse gut, wie dieser Rhabarber-Quark-Shake beweist.

Rhabarber Sour Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Wartezeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x Für den Rhabarbersirup: 400 g Rhabarberschalen alternativ 200 g Rhabarber

150 ml Wasser

150 g Zucker Für den Cocktail: 100 ml Rhabarbersirup

120 ml Gin z.B. diesen hier 🛒

1 Zitrone

1 Eiweiß optional

Eiswürfel

2 Streifen Rhabarberschale Zubereitung Koche alle Zutaten für den Sirup in einem Topf auf und lass alles 5 Minuten köcheln, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Decke den Topf ab und lass den Sirup mindestens 4 Stunden, besser über Nacht, ziehen.

Seihe den Sirup ab.

Mische den Sirup mit Gin, Zitronensaft, optional Eiweiß und Eiswürfeln in einem Cocktailshaker und schüttele alles gut durch, bis sich der Becher kalt anfühlt.

Verteile den Drink auf zwei Gläser.

Lege die Rhabarberschalen in eiskaltes Wasser und garniere das Glas damit, wenn sie sich aufgerollt haben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.