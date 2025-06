Erdbeer-Mango-Marmelade: eine Marmelade wie ein Sonnenaufgang

Was macht ein richtig gutes Frühstück aus? Nicht nur der Geschmack – obwohl der natürlich im Vordergrund steht – auch die Optik ist entscheidend. Und damit punktet diese Erdbeer-Mango-Marmelade allemal. Sie sieht aus wie ein Sonnenaufgang im Glas und macht damit garantiert gute Laune, egal ob es draußen klar oder trüb ist. So machst du sie.

Erdbeer-Mango-Marmelade: farbenfroh und lecker

Jetzt, wo endlich Sommer ist, ist es auch Zeit, wieder Marmelade zu kochen. Und weil gerade Erdbeerzeit ist, kriegen wir gar nicht genug von den fruchtigen roten Sammelnussfrüchten. Besonders lecker ist Erdbeermarmelade in Kombination mit anderen, fruchtigen Beigaben. Mango zum Beispiel passt hervorragend dazu. Die Südfrucht hat ein ganz besonderes Aroma sowie eine wunderschön orange Farbe, die aussieht wie ein Sonnenaufgang. Im Glas und auf dem Frühstücksbrot ist unsere Erdbeer-Mango-Marmelade dadurch ein echter Hingucker, von dem wir gar nicht genug bekommen können.

Die Zubereitung der Erdbeer-Mango-Marmelade ist ein bisschen aufwendiger, da du zwei Marmeladen gleichzeitig kochen musst. Aber keine Angst, „ein bisschen aufwendiger“ bedeutet hier nur im Vergleich zu anderen Marmeladen. Lange in der Küche stehen musst du trotzdem nicht.

Beginne damit, die Mango zu schälen und in Würfel zu schneiden sowie die Erdbeeren zu putzen. Wiege das Fruchtfleisch ab, püriere beides getrennt und mische es in je einem eigenen Topf mit Gelierzucker. Hier ist es an dir, ob du Marmelade lieber süßer magst (verwende dann 2:1 Gelierzucker) oder ein wenig fruchtiger (hier bietet sich 3:1 an). Koche alles zusammen auf. Mach nach etwa vier Minuten Kochzeit eine Gelierprobe, indem du etwas von der Erdbeer-Mango-Marmelade auf einen kalten Teller träufelst.

Fülle die fertige Marmelade nun schichtenweise in sterile Gläser und lass diese ein Vakuum bilden. Auf den Kopf stellen musst du die Gläser übrigens nicht, das ist ein Mythos. Durch den hohen Zuckergehalt ist Erdbeer-Mango-Marmelade auch ohne Auf-den-Kopf-stellen lange haltbar: An einem dunklen, kühlen Ort hält sie sich unter Umständen Jahre. Aber du wirst sie schnell aufnaschen, so lecker ist sie.

Die Marmeladenkessel blubbern und wir kochen auch gleich Schwarzwälder Kirschmarmelade, Erdbeermarmelade mit Basilikum und Nektarinen-Marmelade.

Erdbeer-Mango-Marmelade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 5 Gläser Kochutensilien (à 250 ml, gibt es online 🛒 5 Einmachgläser Zutaten 1x 2x 3x 750 g Erdbeeren

750 g Mango-Fruchtfleisch

500 g Gelierzucker 3:1 Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und schneide sie klein. Schäle die Mango und schneide das Fruchtfleisch in Würfel.

Püriere beide Früchte getrennt.

Mische jede Frucht mit je 250 g Gelierzucker in einem eigenen Topf. Lass die Mischungen 10 Minuten ziehen.

Koche zuerst die Erdbeeren 4 Minuten sprudelnd auf. Mach eine Gelierprobe: Tropfe etwas auf einen Teller – wird es fest, ist sie fertig. Wiederhole das mit der Mango.

Fülle nun die Marmeladen abwechselnd schichtweise in sterile Gläser. Verschließe die Gläser sofort.

Lass sie auskühlen und bewahre sie an einem dunklen, kühlen Ort auf.

