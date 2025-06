Erdbeer-Melone-Obstsalat mit Joghurt: für einen leichten Start in den Tag

Wenn im Sommer die Temperaturen wieder nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben, ist es mehr als verständlich, dass sich der Appetit auf schwere Mahlzeiten in Grenzen hält. Das beginnt schon beim Frühstück, das bei uns oft etwas deftiger ausfällt. Keine Lust auf Brötchen, Rührei mit Speck und Co.? Wie wäre es dann zur Abwechslung mal mit einem frischen Erdbeer-Melone-Obstsalat mit Joghurt am Morgen?

Leichtes Frühstück: Erdbeer-Melone-Obstsalat mit Joghurt

Auch wenn Obst, vor allem Erdbeeren, viele Ballaststoffe haben, besonders lange satt halten sie nicht. Damit du im Büro nicht gleich nach deiner Ankunft schon am liebsten vor Hunger in die Tischkante beißen möchtest, geben wir in den Obstsalat eine großzügige Portion griechischen Joghurt. Der steckt voller Eiweiß und das sorgt für ein lang anhaltendes Gefühl der Sättigung. Die Menge kannst du im Rezept natürlich variieren und deinem Geschmack anpassen.

Und als ob diese Kombi nicht schon lecker genug wäre, toppen wir den Salat noch mit flüssigem Honig und gehackten Pistazien. Die setzen mit ihrer leuchtend grünen Farbe aber natürlich nicht nur optisch Akzente, sondern liefern ganz nebenbei auch wichtige Vitamine, Mineralien, ungesättigte Fettsäuren und Ballaststoffe.

Die Zubereitung dieses sommerlichen Frühstücks ist so einfach, dass es dafür eigentlich nicht mal ein Rezept bräuchte. Du schneidest die Früchte einfach klein, gibst sie in eine Schüssel, träufelst etwas Zitronensaft darüber und gibst den Joghurt dazu. Noch etwas flüssigen Honig und gehackte Pistazien obendrauf – fertig in nur zehn Minuten.

Das Beste an diesem Rezept: Es ist extrem wandelbar. Probiere auch mal andere Fruchtkombinationen aus. Wie wäre es mit Himbeeren und Ananas? Oder vielleicht Heidelbeeren und Pfirsiche? Schmeckt natürlich ebenso gut und passt auch zum Joghurt.

Was Leichtes zum Frühstück? Wie wäre es mit einer Wassermelonen-Pizza? Oder doch lieber eine Erdbeer-Smoothie-Bowl? Auch lecker: ein Hüttenkäse mit Obstsalat.

Erdbeer-Melone-Obstsalat mit Joghurt Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Erdbeeren

400 g Wassermelone

1 TL Zitronensaft

200 g griechischer Joghurt

1 EL flüssiger Honig

2 EL gehackte Pistazien ungesalzen Zubereitung Wasche die Erdbeeren gründlich, entferne das Grün und halbiere oder viertle sie je nach Größe.

Entferne die Schale der Wassermelone und schneide sie dann in mundgerechte Stücke.

Verteile Erdbeeren und Melone gemischt auf zwei Schüsseln und träufle etwas Zitronensaft über das Obst.

Gib in jede Schüssel den griechischen Joghurt, träufle etwas Honig darüber und streue die gehackten Pistazien 🛒 darüber. Genieße den Obstsalat sofort.

