So lieben wir Bruschetta jetzt: mit Erdbeeren und Nektarinen

Bruschetta kennt doch jeder, oder? Das knusprige geröstete Brot mit Tomaten, Basilikum und einem Schuss Olivenöl ist einfach ein Klassiker aus der italienischen Küche. Wir verpassen ihm heute ein neues, sommerliches Gewand mit frischen Früchten und fruchtigem Essig. Dürfen wir vorstellen: Erdbeer-Nektarinen-Bruschetta!

Klassiker fruchtig interpretiert: Erdbeer-Nektarinen-Bruschetta

Die Idee dahinter ist so einfach wie köstlich: Warum nicht die typischen Sommerfrüchte wie Erdbeeren und Nektarinen nutzen, um Bruschetta einen völlig neuen Twist zu geben? Erdbeeren bringen diese herrliche Mischung aus Süße und leichter Säure mit, während die saftigen Nektarinen für ein wunderbar fruchtiges Aroma sorgen. Kombiniert mit fein geschnittenem Basilikum – klassisch italienisch, aber hier mal ganz neu interpretiert – entsteht eine Kombi, die gleichzeitig frisch und aufregend ist.

Die Bruschetta hat ihren Ursprung in Italien und gilt als eines der ältesten Gerichte der Region. Der Name leitet sich vom italienischen Wort „bruscare“ ab, was so viel wie „rösten“ bedeutet. Ursprünglich war die Bruschetta eine einfache, ländliche Speise, die Bauern nutzten, um altbackenes Brot wieder schmackhaft zu machen. Das geröstete Brot wurde mit Knoblauch eingerieben und mit Olivenöl beträufelt – einfache Zutaten, die damals leicht verfügbar waren. Bis heute wird Bruschetta oft mit regionalen Zutaten wie Tomaten, Kräutern oder Käse abgewandelt – schlicht, aber voller Geschmack.

Für den perfekten Genuss darf ein hochwertiger Erdbeeressig nicht fehlen, der durch seine dezente Säure die Süße der Früchte ausbalanciert. Eine Prise Salz und Pfeffer sorgt für Würze, während ein Hauch Crema di Balsamico der Marinade eine samtige Tiefe verleiht. Ziegenfrischkäse als milde Basis sorgt für einen milden Kontrast zu den intensiven Aromen der übrigen Zutaten. Und fertig ist die Erdbeer-Nektarinen-Bruschetta!

Perfekt für den Sommer, als leichter Snack oder als Hingucker beim nächsten Grillabend. Diese fruchtig-herzhafte Bruschetta-Idee zeigt, dass es bei traditionellen Gerichten nicht immer nur die klassische Variante sein muss!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bruschetta ist, vor allem als Vorspeise, immer eine gute Idee. Wir lieben es, sie mit saisonalen Zutaten zuzubereiten. Jetzt im Sommer servieren wir neben der Erdbeer-Nektarinen-Version auch gerne Nektarinen-Bruschetta. Herrlich grün wird es im Frühling mit Erbsen-Bruschetta. Das ganze Jahr über feiern wir die Kichererbsen-Bruschetta. Also schnapp dir dein Ciabatta und zaubere köstliche Bruschetta-Kreationen!

Erdbeer-Nektarinen-Bruschetta Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 39 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Scheiben Ciabatta

1 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

100 g Erdbeeren

1 Nektarine

1 EL Erdbeeressig online z.B. hier 🛒

1 EL Crema di Balsamico

Salz und Pfeffer

Basilikumblätter

100 g Ziegenfrischkäse Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C vor und lege die Ciabattascheiben auf ein Backblech. Beträufle sie mit Olivenöl und backe das Brot für 6 bis 8 Minuten knusprig.

Wasche währenddessen die Erdbeeren, entferne die Kelchblätter und würfle das Fruchtfleisch. Häute die Nektarine, entsteine sie und schneide sie ebenfalls in kleine Würfel.

Rühre aus Erdbeeressig, Crema di Balsamico, Salz und Pfeffer eine Marinade an und gib sie über die Früchte. Lass das Ganze etwa 20 Minuten ziehen. Schneide die Basilikumblätter in Streifen und heb sie nach dem Marinieren unter die Früchte. Schmecke alles nochmal ab.

Bestreiche anschließend das knusprige Ciabatta mit Ziegenfrischkäse und verteile den Erdbeer-Nektarinen-Salat darauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.