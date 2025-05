Frühstück im Frühling: am liebsten Erdbeer-Pfannkuchen!

Ach, es geht doch nichts über ein köstliches Frühstück! Besonders ein süßer Tagesstart hat es uns angetan und wir lieben es, uns durch Frühstücksnaschereien zu probieren. Gerade jetzt, wo die Erdbeersaison ihre ersten Früchte trägt, lieben wir Erdbeer-Pfannkuchen. Du bekommst auch schon Hunger darauf? Dann legen wir sofort los!

Erdbeer-Pfannkuchen: fruchtig-süßer Genuss zum Frühstück

Pfannkuchen gibt es in allen Variationen und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Sie können süß oder deftig gebacken und eigentlich mit allem gefüllt werden, was man sich so vorstellen kann. Heute bereiten wir sie frühlingshaft-fruchtig zu und verwenden Erdbeeren. Diese kommen sowohl im Teig als auch im Topping zum Einsatz.

Für den Teig schneidest du einiger Erdbeeren wirklich fein und mischst sie unter. Wir verwenden für unsere Erdbeer-Pfannkuchen eine Basis wie für American Pancakes, die Pfannkuchen gehen also in der Pfanne etwas auf.

Als Topping für unsere Erdbeer-Pfannkuchen verwenden wir ein schnelles Erdbeerkompott. Hierfür kochst du einen Sirup vor und gibst die Erdbeeren dann hinein. Dadurch werden sie zwar schön davon umhüllt, allerdings nicht matschig. Jeder am Tisch kann sich dann so viel davon auftun, wie er oder sie möchte. Super lecker!

Wir können von Erdbeeren gar nicht genug bekommen und verarbeiten sie, wo wir können. Bereite zum Frühstück neben den Pfannkuchen einen Erdbeer-Rhabarber-Smoothie zu oder serviere sie ganz klassisch als Erdbeertörtchen mit Vanillecreme. Auch Erdbeerknödel mit Butterbröseln sind ein wahres Festmahl.

Erdbeer-Pfannkuchen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für die Pfannkuchen: 6 Erdbeeren

250 g Weizenmehl Type 405

2 EL Zucker

2 TL Backpulver

1 Salz

2 Eier

200 ml Milch

etwas Öl zum Braten Für das Kompott: 300 g Erdbeeren

100 ml Wasser

100 ml Zucker

1/2 Vanilleschote z.B. hier im Vorteilspack 🛒 Außerdem: Puderzucker Zubereitung Wasche und putze die Erdbeeren. Schneide die für die Pfannkuchen in kleine Würfel.

Vermische das Mehl mit Zucker, Backpulver und Salz und füge dann Eier und Milch hinzu. Verrühre alles zu einem glatten Teig und gib die geschnitten Beeren dazu. Verrühre alles gut.

Brate den Teig portionsweise in etwas heißem Öl von beiden Seiten an.

Schneide die restlichen Erdbeeren in Viertel. Schabe die Vanilleschote aus.

Gib Wasser, Zucker, das Mark und die Vanilleschote in einen Topf und koche alles auf, bis der Zucker sich gelöst hat. Gib die Erdbeeren dazu, rühre um und schalte den Herd aus. Entferne vor dem servieren die Schote.

Verteile die Pfannkuchen auf Teller, bestreue sie mit etwas Puderzucker und gib je eine gute Kelle Erdbeerkompott dazu.

