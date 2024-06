Erdbeer-Pie: knuspriger Kuchen mit saftiger Erdbeerfüllung

Vermische Mehl mit Salz und Zucker. Gib die kalte Butter in Würfeln dazu. Mische mit einer Küchenmaschine durch, bis sich kleine Streusel bilden. Gib das Wasser hinzu und verknete alles zu einem glatten Teig.

Halbiere den Teig, forme beide Teile zu einer flachen Scheibe und verpacke sie in Frischhaltefolie. Lege sie für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Fette die Pie-Form mit Butter ein. Halbiere die Erdbeeren. Mische sie in einer Schüssel mit Gelierzucker und Zimt.