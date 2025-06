Erdbeer-Schmand-Torte: Dieses Rezept gelingt auch Backanfängern

Diese Erdbeer-Schmand-Torte ist ein echtes Prachtwerk. Aber sollen wir dir ein Geheimnis verraten? Was aussieht, als wäre es von einem Profi gezaubert worden, ist in Wahrheit gar nicht so schwer gemacht. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du diese tolle Torte nachbacken kannst.

Cremige Erdbeer-Schmand-Torte: backen wie ein Profi

Wunderschön sieht sie aus, diese Erdbeer-Schmand-Torte. Mit ein paar kleinen Tricks gelingt sie sogar Backanfängern, und darum lieben wir sie. Naja, gut, und natürlich auch, weil sie so lecker schmeckt!

Unsere Erdbeer-Schmand-Torte gehört zu den sogenannten Naked Cakes. Diese Kuchen sehen „unfertig“ aus, weil sie nicht, wie bei vielen Torten üblich, mit einer Fondant-Schicht, Buttercreme oder Ganache veredelt wurden. Sie sind also im Prinzip nackt, oder wie wir finden: hübsch und natürlich.

Für die Basis, die zwei Tortenböden, hast du mehrere Möglichkeiten: Backe sie in zwei Kuchenformen, die du gleichzeitig in den Ofen schiebst. Du kannst sie aber auch nacheinander in den Ofen schieben, wodurch sich die Backzeit ein wenig verlängert. Oder du wagst dich an diese Methode: Backe einen Kuchenboden und schneide ihn nach dem Abkühlen längs in zwei Hälften. Das erfordert zwar etwas Übung, klappt aber nach jedem Mal ein bisschen besser.

Torten wie diese sind eine tolle Geburtstagsüberraschung, weil sie einfach toll aussehen und auf dem Geschenke- oder Kaffeetisch ein echter Blickfang sind. Gefällt dir unsere Erdbeer-Schmand-Torte, magst du sicher auch diese Yogurette-Torte oder diese Kinder-Country-Torte. Beide verwandeln Schokoriegel in köstliche Torten. Unsere Brownie-Torte mit Beeren-Füllung ist ebenfalls ein Leckerbissen. Lass es dir schmecken!