Naschkatzen kennen das Problem der meisten Schokoriegel: Die Portionen sind einfach viel zu klein! Mit einem Happs sind sie verschwunden und nur der verblassende Nachgeschmack von Schokolade erinnert noch an die süße, dunkle Sünde. Die Lösung kommt in Form einer Torte, die lieber ein einziger großer Schokoriegel sein will. Unsere Kinder-Country-Torte!

Kinder-Country-Torte zum Nachbacken

Wer diese Kinder-Country-Torte macht, wird bestimmt nicht mehr so schnell am Phänomen des viel zu schnell aufgegessenen Schokoriegels leiden. Stattdessen könnte das völlige Gegenteil drohen: eine Überdosis Schokoladenglück. Doch keine Sorge, die „Schäden“ sind nicht bleibend und der Appetit wird wiederkommen.

Riegel als Kuchen, das lieben nicht nur die Kleinen, sondern auch die Großen. Immerhin kennen die Kinder Country noch aus Kindheitstagen. Und wenn die Kinder-Country-Torte dann auch noch so verlockend aussieht, hat man beinahe Hemmungen, sie anzuschneiden. Aber der Appetit und die Neugier siegen dann doch: Wie mag sie wohl schmecken?

Fantastisch, das können wir dir versprechen. Also warte nicht lang, sondern besorge dir alle Zutaten und binde dir die Schürze um: Jetzt wird gebacken!

Ist die Kinder-Country-Torte aufgefuttert, warten bereits weitere leckere Kuchen und Torten wie unsere Yogurette-Torte auf dich, die ebenfalls einen Schokoriegel in ein Gebäck verwandelt. Besonders hübsch sehen auch unser Mohnkuchen mit Birnen und Quarkhaube und unsere Eierlikörtorte aus. Na, welche landet bei dir als Nächstes auf dem Kuchenteller?