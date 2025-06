Genieße den Sommer mit einem selbstgemachten Erdbeer Slushy

Ein Erdbeer Slushy ist die perfekte Antwort auf heiße Sommertage und Durststrecken. Mit diesem Rezept kannst du die kühle Erfrischung ganz einfach zu Hause selbst machen. Nicht nur deine Kinder werden davon begeistert sein.

Erdbeer Slushy: So machst du ihn selbst

Slushies sind nicht nur ein kühlendes Getränk – sie repräsentieren den Sommer, Sonne und Lebensfreude. Die Idee, Frucht und Eis zu einem erfrischenden Genuss zu vereinen, reicht weit zurück. Im antiken Persien bereitete man bereits gefrorene Sorbets mit Rosenwasser und Frucht als Abkühlung zu. Im 20. Jahrhundert, als elektrische Mixer und Eismaschinen ihren Siegeszug antraten, wurden Slushies populär. Besonders in den USA erfreuten sie sich großer Beliebtheit und entwickelten sich schnell zu einem festen Bestandteil von Freizeitparks, Sommerfesten und Kioskspezialitäten. Aber auch in Deutschland gibt es immer mehr solcher Slush-Automaten.

Doch Slushies lassen sich auch ganz leicht zu Hause selber machen. Alles, was du dafür benötigst, sind Eiswürfel, Zucker, Zitronensaft und eine Frucht deiner Wahl. Anstelle von den Erdbeeren in diesem Rezept kannst du auch Himbeeren, Wassermelonen oder Pfirsich. Alternativ kannst du auch einfach Fruchtsäfte verwenden.

Die Zutaten gibst du in einen leistungsstarken Mixer, der alle Zutaten in Sekundenschnelle in das gewünschte Getränk verwandelt.

Gönnen deinen Kindern und dir an heißen Tagen ein Glas Erdbeer Slushy. Die einfache Zubereitung und der Geschmack werden alle begeistern.

Eine leckere Abkühlung für dich und deine Kinder an warmen Tagen ist eine Erdbeer-Granita. Den Erdbeer-Holunder-Spritz oder den Aperol-Erdbeer-Spritz dürfen allerdings nur die Großen schlürfen.

Erdbeer Slushy Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 300 g frische Erdbeeren alternativ TK-Erdbeeren

2 EL Zitronensaft

1 EL Zucker

150 ml eiskaltes Wasser

10 Eiswürfel Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne das Grün und halbiere sie.

Gib sie mit den restlichen Zutaten in einen Mixer oder eine Slush-Maschine 🛒 und mixe alles so lange, bis es eine glatte, leicht körnige Konsistenz hat.

Fülle die Erdbeer Slushies in Gläser.

