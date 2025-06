Dir ist heiß? Diese Erfrischung mit Erdbeeren kühlt dich ab

Der Sommer scheint nun wirklich Einzug zu halten und die Tage werden immer wärmer. So warm, dass der Appetit auf etwas Erfrischendes größer wird. Schließlich will Abkühlung geschaffen werden, auf welche Art auch immer. Eine besonders fruchtige Option ist diese Erdbeer-Granita. Die ist fruchtig, frisch und einfach nur lecker. Hier ist das Rezept, von dem du gar nicht genug bekommen wirst.

Erdbeer-Granita: erfrischendes Fruchteis für warme Tage

Granita hat ihren Ursprung auf der süditalienischen Insel Sizilien, wo es häufig sehr heiß ist. Abhilfe schaffen gefrorene, gezuckerte Fruchtsäfte zum Löffeln. Wenn du gerade an Slush-Getränke denkst, die du in allen Farben des Regenbogens auch hierzulande bekommst: Diese haben mit Granita nicht sonderlich viel zu tun. Slush-Eis besteht meist zu einem Großteil aus Wasser, dem Farb- und Aromastoffe sowie große Mengen Zucker zugegeben werden. Granita enthält meist keine Lebensmittelfarbe und ist ärmer an Industriezucker, da die Süße von den verwendeten Früchten stammt.

In Sizilien wird Granita oftmals zusammen mit einem Brötchen als Frühstück serviert, doch sie schmeckt den ganzen Tag. Wir schauen uns heute das Rezept für eine fruchtige Erdbeer-Granita an, die an heißen Tagen Abhilfe schafft und zu jeder Tages- und Nachtzeit schmeckt.

Um eine Erdbeer-Granita zuzubereiten, brauchst du zunächst sehr reife, süße Erdbeeren. Schneide sparsam die Stielansätze ab und püriere sie zusammen mit einem Zuckersirup sehr fein. Hinzu kommt nun noch ein Spritzer Zitronensaft und schon ist die Grundmasse fertig.

Verteile diese Masse auf einem Blech oder in einer Schale, die sich für das Gefrierfach eignet und stelle sie hinein. Gefriere die Masse etwa vier Stunden lang und rühre dabei alle halbe Stunde mit einer Gabel um. So ergibt sich eine grobe Struktur, die dir auf der Zunge zergehen wird. So kann der Sommer kommen!

Erdbeer-Granita Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Wartezeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. diesen hier 🛒 1 Standmixer Zutaten 1x 2x 3x 500 ml Wasser

100 g Zucker

400 g Erdbeeren sehr reif

1 Zitrone Zubereitung koche Wasser und Zucker in einem Topf auf, bis sich der Zucker gelöst hat. Lass ihn kurz abkühlen.

Putze die Erdbeeren und fülle sie in einen Standmixer.

Gieße den Sirup über die Erdbeeren, presse etwa eine halbe Zitrone dazu und püriere alles zu einer feinen Masse.

Schmecke die Masse ab und füge bei Bedarf mehr Zitronensaft hinzu.

Fülle die Flüssigkeit in eine Schale oder auf ein Blech und stelle diese in den Gefrierschrank.

Friere alles für etwa 4 Stunden ein und rühre dabei alle 30 Minuten mit einer Gabel um.

Serviere die Granita, wenn sie eine feinkörnige Konsistenz hat.

