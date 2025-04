Diese Erdbeer-Smoothie-Bowl mit Banane macht morgens glücklich

Immer, wenn ich mir eine Erdbeer-Smoothie-Bowl mit Banane zum Frühstück zaubere, bin ich in Gedanken sofort im Frankreichurlaub mit meinen Schwestern. Wir fuhren mit dem Auto an die Atlantikküste und residierten in einem kleinen Surferort mit allerlei kleiner Restaurants und Cafés. In einem Frühstückslokal ließen wir uns eines Morgens diese kühle Erfrischung schmecken, denn die sommerliche Sonne wärmte schon zu früher Stunde die Luft.

Rezept für Erdbeer-Smoothie-Bowl mit Banane: frisches Frühstück

Sofort war es um uns geschehen und wir löffelten die Erdbeer-Smoothie-Bowl mit Banane so schnell aus, dass wir am liebsten gleich noch eine bestellt hätten. Es passte einfach alles: die gemütlichen Lounge-Sessel, in dessen Kissen wir versanken, die sanfte Brise vom Meer, die ebenfalls etwas Abkühlung versprach, der Blick auf die ersten Surfer, die es zum Strand und in die tosenden Wellen zog, und unser leckeres Frühstück.

Das Café begeisterte uns mit seinem Angebot so sehr, dass wir noch ein paar Mal wiederkamen, um uns das Frühstück und mindestens noch eine Erdbeer-Smoothie-Bowl mit Banane schmecken zu lassen. Uns gefiel der entspannte Vibe, die mit Treibholz vertäfelten Wände, die Geschichten vom Meer zu erzählen schienen. Kurzum: Wir hatten unser kulinarisches Highlight des Urlaubs gefunden, zumindest für die Morgen- und Mittagsstunden.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Natürlich mussten wir die Erdbeer-Smoothie-Bowl mit Banane auch sofort zu Hause nachmachen. Ein kleines bisschen Ferienflair schwingt dabei immer mit, und fast is es so, als würden wir am Frühstückstisch eine Portion Urlaub löffeln. Herrlich! Vor allem, wenn die nächste Auszeit noch in weiter Ferne liegt.

Am besten startet man mit der Vorbereitung für die Erdbeer-Smoothie-Bowl bereits am Vorabend, denn die in Scheiben geschnittene Banane muss einige Stunden in den Froster, bevor man sie verwenden kann. Sie verleiht der Bowl die Frische und leicht slushi-artige Konsistenz.

Ist sie durchgefroren, geht aber alles ganz schnell: Es müssen nur noch einige Erdbeeren gewaschen und vom Grün befreit werden, dann können alle Zutaten zusammen püriert werden. Besonders gut klappt das mit einem Hochleistungsmixer.

Beim Topping hat man freie Wahl und garniert die Bowl mit Zutaten, auf die man Lust hat: knackige Nüsse und Kerne, exotische Kokosflocken oder frisches Obst? Alles möglich, alles lecker. Probier’s unbedingt auch mal aus!

Damit dein Frühstück nicht langweilig wird, empfehle ich dir, als Nächstes eine Smoothie-Bowl mit Porridge oder eine Carrot-Cake Smoothie-Bowl zu genießen. Schokoholics freuen sich über eine Schokoladen-Smoothie-Bowl. Unser Koch-Bot kennt noch viele weitere tolle Rezepte für den Start in den Tag.

Erdbeer-Smoothie-Bowl mit Banane Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x Für die Smoothie-Creme: 1 Banane sehr reif

200 g Erdbeeren

50 g Kokosjoghurt

30 ml Milch

1 EL Nussmus online z.B. hier 🛒

Süßungsmittel z.B. Honig, Agavendicksaft, Ahornsirup Für das Topping: 6 Erdbeeren

1 TL Kerne oder Nüsse

2 TL Mandelblättchen

2 TL Samen z.B. Chia

2 TL Kokoschips Zubereitung Schäle die Banane und schneide sie in Scheiben. Lege die Scheiben mind. 2 Stunden oder über Nacht in den Tiefkühlschrank.

Wasche die Erdbeeren in einer Schale mit Wasser. Gieße sie ab, entferne das Grün und schneide 6 Erdbeeren für das Topping in Scheiben.

Fülle alle Zutaten für die Smoothie-Creme in einen Standmixer 🛒 und püriere sie. Gib nach Wunsch noch etwas mehr Milch oder Joghurt dazu, um die Konsistenz anzupassen.

Verteile die Masse auf zwei Schüsseln und garniere sie mit den Toppings. Notizen Du kannst die Smoothie-Bowl auch mit anderen Zutaten garnieren und bspw. noch mehr frisches, klein geschnittenes Obst darauf verteilen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.