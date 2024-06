Erdbeer-Tiramisu im Glas: Löffel für Löffel ein Genuss

Auf dem sommerlichen Brunchtisch am Wochenende sehen feine Desserts im Glas besonders schick aus. Deshalb machen wir Erdbeer-Tiramisu im Glas! Die kleinen Portionen liegen nicht schwer im Magen und versüßen dir den sonnigen Nachmittag. Die Schichten bestehen aus cremiger Mascarpone, knusprigem Löffelbiskuit und fruchtigen Beeren.

Erdbeer-Tiramisu im Glas: schönes Schichtdessert

Die einzelnen Schichten des Erdbeer-Tiramisus kommen im Glas wunderschön zur Geltung. Du kannst einfache Gläser verwenden oder aber große Weingläser befüllen. Darin sieht dein Dessert besonders elegant aus. Es wird kalt serviert und ist fix zubereitet, womit es perfekt zu heißen Sommertagen passt.

Es gibt mehrere Versionen um die Ursprungsgeschichte des beliebten Tiramisus. Eine davon besagt, dass es Mitte des 20. Jahrhunderts in einem Restaurant namens „Le Beccherie“ in Venezien entwickelt wurde. Traditionell soll in der Region eine stärkende Süßspeise für Kinder und Senioren zubereitet worden sein, die aus Eigelb, Zucker und Keksen bestand. Daran angelehnt wünschte sich der Großvater des Restaurantbesitzers „etwas, was ihn hochzieht und in Schwung bringt“.

Der Konditor des Restaurants entwickelte daraufhin ein Dessert aus den genannten Komponenten, Mascarpone und starkem Espresso. Das Tiramisu war geboren! Der Name bedeutet so viel wie „richte mich auf“ oder „zieh mich hoch“. Heute gibt es unzählige Weiterentwicklungen. Unser Erdbeer-Tiramisu im Glas ist eine davon, und sie wird dich ganz sicher aufrichten und in Schwung bringen.

Wenn du eine klassische Version ohne Erdbeeren servieren möchtest, schau bei unserem Rezept für Tiramisu im Glas vorbei. Sommerliches Zitronen-Tiramisu wird dir bei heißen Temperaturen ebenfalls schmecken. Aber es muss nicht immer Tiramisu sein: Unser süßes Bienenstich-Dessert servieren wir auch im schicken Glas.