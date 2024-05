Erdbeer-Toast-Pops: gefüllter Toast am Stiel

Cake-Pops sind kleine Gebäcke, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden sind. Sie bestehen aus Kuchenkrümeln, die mit Frosting, Nutella oder Frischkäse vermischt und zu kleinen Kugeln geformt werden. Diese Kugeln werden dann auf Holzspieße gesteckt, wodurch sie aussehen wie Lutscher. Der Name Cake-Pop ist eine Kombination aus Cake (Kuchen) und Pop (von Lollipop, der englischen Bezeichnung für Lutscher). Wir zeigen dir heute unser kreatives Rezept für Toast-Pops, als gefüllter Toast am Stiel.

Toastbrot mal anders: Erdbeer-Toast-Pops

Toast ist unglaublich vielseitig und schmeckt nicht nur mit Nutella oder Konfitüre am Morgen. Du kannst aus Toastbrot auch als Auflauf (Video oben) zubereiten, als French Toast, oder die Brotscheiben wie im heutigen Rezept auf Stiele aufspießen.

Wor füllen unsere Toast-Pops mit frischen Erdbeeren, Schokolade und Marshmallows, panieren sie anschließend in einem Sahne-Ei-Gemisch und braten sie in einer heißen Pfanne mit Öl von beiden Seiten goldbraun an.

Nach nur 15 Minuten sind die Toast-Pops dann auch schon fertig und können von dir genossen werden. Vernasche sie noch warm und bestreue sie mit Puderzucker oder tunke sie in Schokosoße.

Toast-Pops: mit Erdbeeren und Schokolade gefüllter Toast am Stiel Unsere Toast-Pops sind echte Leckerbissen, die mit einer Füllung aus Erdbeeren, Schokosoße und Marshmallows überzeugen. Soo lecker!

Du kannst sie selbstverständlich aber auch mit anderem Obst oder süßen Leckereien füllen. Werde kreativ und probiere aus, was dir schmeckt.

Lecker gefülltes Toastbrot am Stiel? Wir sind uns sicher, dass die Toast-Pops dein neuer Lieblingssnack werden. Sie sind nämlich nicht nur superköstlich, sondern auch superpraktisch zum Knabbern und Naschen.

Wir wollen dir mit unseren Rezepten noch einmal zeigen, wie vielfältig Toastbrot ist. Verwandle es in Pizzatoast-Taschen mit Käse oder bereite dir unsere Toaströllchen mit Käse zum Frühstück zu.