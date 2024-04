French Toasts mit gebratenen Pfirsichen und brauner Butter: leichtes Rezept fürs Frühstück

Heute wird geschlemmt, und zwar schon morgens: Wir starten mit French Toasts mit gebratenen Pfirsichen in den Tag. Wer sagt denn, dass es früh immer nur Müsli oder Brötchen geben muss? Diese Toasts aus der Pfanne streicheln die Seele und machen gute Laune, auch bei Morgenmuffeln.

Rezept für French Toasts mit gebratenen Pfirsichen

Klassische French Toasts, oder Arme Ritter, wie man sie auch nennt, sind nicht schwer gemacht. Und auch unsere Premiumversion, die French Toasts mit gebratenen Pfirsichen, sind ein Kinderspiel. Große Erfahrungen in der Küche brauchst du dafür nicht, viele Zutaten oder jede Menge Zeit ebenso wenig.

Im Prinzip hast du zwei To-dos: Zunächst widmest du dich den Pfirsichen, dann den Brotscheiben. Wir empfehlen, die French Toasts mit gebratenen Pfirsichen entweder mit sehr reifen Früchten zuzubereiten oder Pfirsiche aus der Dose zu verwenden. Lass diese jedoch vorher gut abtropfen und fange den Saft aus der Konserve unbedingt auf! Er verfeinert Gebäck oder selbst gemachte Limonaden.

Die Pfirsiche werden in Scheiben geschnitten und in Butter und braunem Zucker sowie Ahornsirup gebraten. Der Bratensaft, der dabei entsteht, verfeinert später auch die Toasts.

Während das Obst brutzelt, rührst du aus Milch, Mehl, Vanillezucker und Ahornsirup die Panade für die Brote an. Wälze die Toastbrotscheiben darin, sodass sie rundherum mit der Mischung umhüllt sind, und brate sie im Anschluss in zerlassener Butter rundherum knusprig an.

Und dann wird auch schon angerichtet: Platziere die French Toasts mit gebratenen Pfirsichen auf Tellern, garniere sie nach Belieben mit Kokosraspeln und Blaubeeren, gehackten Nüssen oder anderen Toppings, gieße den Bratensaft darüber und lass es dir schmecken!

Lust auf weitere Pfannentoasts? Wir lieben auch unsere gefüllten Arme Ritter mit Apfelkompott oder Arme Ritter mit Cornflakes-Crunch. Herzhaft schmeckt’s genauso gut, wie diese herzhaften Arme Ritter begeistern. Oder darf’s vielleicht ein Croissant-Auflauf sein? Du siehst, warme Speisen, ob süß oder salzig, sind morgens eine gute Wahl und machen Lust auf mehr.