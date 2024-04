Schnelle Pizzatoast-Taschen mit Käse und Salami: einfach und lecker

Wir sind immer auf der Suche nach schnellen Abendessen und wollen unsere kreativen Ideen mit dir teilen. Immerhin kommt jeder mal in die Situation, in der man nach einem langen Tag einfach keine Lust hat auf große Kochgeschichten. Kurze Küchenabenteuer sind gefragt, und ein solches liefern dir unsere Pizzatoast-Taschen. Die Zubereitung im Toaster ist aufregend, denn so hast du Pizzateig garantiert noch nicht verwendet!

Schnelle Pizzatoast-Taschen: Blitzrezept fürs Abendbrot

Nur fünf Zutaten brauchst du für die üppig gefüllten Pizzatoast-Taschen. Zuerst einen Pizzateig, den wir gekühlt im Supermarkt finden. Der Vorteil: Wir sparen uns jede Menge Arbeit, denn wir müssen nicht erst selbst einen Teig herstellen. Und er kommt bereits mit Backpapier, welches wir fürs Toasten benötigen.

Als Nächstes kommt eine Paprika ins Spiel, die du wäschst und in dicke Ringe schneidest. Rolle den Pizzateig aus und belege eine lange Seite mit den Paprikaringen. Nimm anschließend einen Löffel und verstreiche Tomatensoße in den Ringen. Nun nur noch geriebenen Mozzarella darüber streuen und mit Salamischeiben belegen, dann kannst du die Pizzatoast-Taschen zusammenklappen.

Drücke die Ränder fest, damit die Taschen gut verschlossen sind und die leckere Füllung nicht ausläuft. Schneide das Ganze dann in drei gleich große Stücke und schiebe die Pizzatoast-Taschen bei geringer Stufe in den Toaster.

Natürlich kannst du die Pizzatoast-Taschen füllen, wie du möchtest. Auch eine fleischfreie Variante ist möglich. Lass deiner Kreativität freien Lauf!

Als Nächstes solltest du unsere Pizza-Toasties probieren. Oder wie wäre es mit diesen leckeren drei Rezepten aus dem Toaster? Der Feierabend ist gerettet!