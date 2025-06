Erdbeereis am Stiel: Rezept für zu Hause – spar dir den Weg zur Eisdiele

Unser Erdbeereis am Stiel schmeckt unwiderstehlich fruchtig und ist herrlich unkompliziert. Seine Zubereitung nimmt gerade einmal 15 Minuten in Anspruch! Unser Rezept kannst du auch hervorragend zusammen mit Kindern durchführen. Zwar müssen sich die Kleinsten (und Großen) in Geduld üben, denn die buchstäblichen Früchte ihrer Arbeit können sie erst nach etwa drei Stunden Gefrierzeit genießen. Das Ergebnis schmeckt dann aber umso besser!

Erdbeereis am Stiel: besonders lecker mit Joghurt und Sahne

Für unser Erdbeereis am Stiel kombinieren wir die beliebten Sommerfrüchte mit Joghurt und Sahne. Das schmeckt nicht nur gut, sondern verleiht dem Eis eine schöne Optik. Du kannst deiner Fantasie aber freien Lauf lassen und selbst kreativ werden. Wie wäre es mit Kiwi, Orangen oder Blaubeeren anstelle der Erdbeeren? Statt eines Naturjoghurts schmeckt eine Version mit Schokolade sicher genauso unwiderstehlich.

Ein Tipp: gefrorene Früchte schmecken immer ein bisschen weniger süß. Daher fügen wir etwas Puderzucker hinzu. Eis soll schließlich Spaß machen!

Du brauchst für unser Erdbeereis am Stiel eine Form und ein paar Eisstiele, die du recht günstig im Handel erhältst. Eine Eismaschine benötigst du allerdings nicht, nur das Gefrierfach deines Kühlschranks. Alles parat? Dann leg los: püriere die Erdbeeren und streiche sie durch ein Sieb, um die Kerne zu entfernen, falls sie dich stören. Mische das Püree mit Zitronensaft und Puderzucker und stelle das ganze beiseite.

Nun mischst du den Joghurt mit Puderzucker und hebst steif geschlagene Sahne unter. Gib abwechselnd das Erdbeerpüree und die Joghurtmischung in die Eisform. Ästheten verwirbeln die Mischung ein wenig mit einer Gabel, um einen hübschen Marmorlook zu erzeugen. Stecke abschließend den Stiel hinein und lass das Erdbeereis am Stiel für mindestens drei Stunden gefrieren.

Bei so einer zügigen und leichten Zubereitung kannst du glatt noch unser Rezept für Aperol-Eis am Stiel ausprobieren. Das bleibt den Erwachsenen vorbehalten. Bei unserem Oreo-Eis am Stiel können alle beherzt zugreifen. Und tropisch-lecker wird’s mit unserem Limetten-Kokos-Eis!