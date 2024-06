Erdbeereistee: Deine Nummer 1 Erfrischung für den Sommer

Wasche in der Zwischenzeit die Erdbeeren, entferne den Strunk und lege ca. 50 Gramm von ihnen beiseite. Püriere die restlichen Erdbeeren. Koche das Erdbeer-Püree in einem Topf unter Rühren kurz auf und stelle es beiseite.

Wasche in der Zwischenzeit die Erdbeeren, entferne den Strunk und lege ca. 50 Gramm von ihnen beiseite. Püriere die restlichen Erdbeeren. Koche das Erdbeer-Püree in einem Topf unter Rühren kurz auf und stelle es beiseite.