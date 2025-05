Dieser selbstgemachte Erdbeerjoghurt ist immer eine gute Wahl

Der Frühling steckt jedes Jahr voller schmackhafter und vielfältiger Zutaten. Neben Spargel, Radieschen und Rhabarber freuen wir uns natürlich auch immer wieder über frische Erdbeeren. Mit diesem Rezept für einen cremigen Erdbeerjoghurt zauberst du eine Köstlichkeit, die du vielseitig einsetzen kannst.

Ein Erdbeerjoghurt für jede Gelegenheit

Der Erdbeerjoghurt glänzt wirklich in allen Punkten. Er ist schnell gemacht und vielseitig einsetzbar. Besonders an warmen Tagen macht er sich herrlich als kühles, frisches Frühstück. Einfach so weggelöffelt, in einer Bowl oder als Alternative zu Milch, wenn du dir ein Müsli machen möchtest.

Genauso gut kannst du ihn aber auch als Dessert oder als kleinen Snack zwischendurch genießen. Dieser Erdbeerjoghurt ist genau die richtige Mischung aus fruchtiger Frische und angenehmer Cremigkeit. Die Zutaten ergänzen sich zu einem schmackhaften Gesamtpaket, von dem du nicht genug bekommen wirst.

Der Zitronensaft sorgt dafür, dass der Joghurt noch frischer wird, die Kokosraspeln bringen Exotik hinein und der Hauch von Vanille rundet alles ideal ab. Mit frischen Erdbeeren und etwas Minze zauberst du ein Dessert, das sowohl optisch als auch geschmacklich überzeugt.

Zum Frühstück kannst du den Joghurt mit ein wenig Granola und ein paar Nüssen für die Extraportion Crunch anrichten. Dazu vielleicht noch eine geschnittene Banane oder ein paar andere frische Früchte und du hast ein herrliches Potpourri an Aromen vor dir. Für die vegane Variante kannst du einfach eine pflanzliche Joghurtalternative nehmen und wenn du ihn ein wenig süßen möchtest, eignet sich Ahornsirup oder Honig. Guten Appetit!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bei Leckerschmecker findest du passende Rezepte für alle Situationen und Geschmäcker. Mache als Nächstes doch einmal Joghurt selbst. Wenn du Inspiration für dein Frühstück brauchst, dann probiere unser Müsli mit Joghurt und Balsamico-Beeren. Und mit einem Airfryer kannst du auch ganz leicht Müsli selbst machen.

Erdbeerjoghurt Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 g Erdbeeren

2 EL Zitronensaft

1/2 Vanilleschote

1 Prise Salz

600 g Naturjoghurt

2 EL Kokosraspeln

15 g Minze frisch Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und schneide sie in Viertel. Gib etwa 3/4 der Erdbeeren in einer Schale und püriere 🛒 sie zusammen mit dem Zitronensaft.

Schneide die Vanilleschote auf und kratze die Hälfte des Vanillemarks heraus.

Vermenge in einer Schüssel das Erdbeerpüree, eine Prise Salz, Joghurt, Vanillemark und Kokosraspeln. Verrühre alles gut miteinander.

Wasche die Minze und zupfe die Blätter von den Stielen.

Serviere den Erdbeerjoghurt in kleinen Schalen und verteile die restlichen Erdbeeren sowie die Minzblätter darauf.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.