Joghurt selber machen ist einfacher, als es scheint: So klappt’s

Selbstgemachter Joghurt ist ein reines Luxusprodukt? Denkste! Tatschlich ist es super einfach, Joghurt selber zu machen. Alles, was du brauchst, ist Milch, Zeit und ein wenig übrigen Joghurt. Nach einigen Stunden kannst du deinen selbstgemachten Joghurt genießen. Ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch oder als Basis für leckere Dips – selbstgemacht schmeckt einfach besser!

Joghurt selber machen: So einfach ist es wirklich

Seit dem Altertum ist Joghurt ein in vielen Kulturen beliebtes Nahrungsmittel. Kein Wunder, denn fermentierte Milchprodukte sind nicht nur länger haltbar, sondern werden auch von laktoseintoleranten Menschen (einem Großteil der Bevölkerung) besser vertragen als frische Milch. Wo genau er seinen Ursprung hat, ist unklar. Sicher ist jedoch, dass das Nahrungsmittel schon damals gut ankam und bis heute fest in vielen Kulturen verankert ist. Hierzulande wird Joghurt gern zum Frühstück gegessen, in der Türkei als Soße und in Indien als Gegenpol zu scharf gewürzten Speisen. Isst du ebenfalls gerne Joghurt? Dann solltest du anfangen, Joghurt selber zu machen!

Warum ist Joghurt eigentlich dickflüssig? Probierst du einen Löffel Joghurt, findest du schnell die Antwort: Er schmeckt säuerlich. Das liegt an der enthaltenen Milchsäure, die von Milchsäurebakterien produziert wird. Sie lässt das in der Milch vorhandene Eiweiß gerinnen, was den Joghurt andickt. Übrigens haben Milchsäurebakterien positive Effekte auf die Verdauung: Sie schützen zum Beispiel die Magenschleimhäute und fördern die Darmflora.

Joghurt selber machen ist ganz leicht, und viele Zutaten brauchst du auch nicht. Lediglich H-Milch und ein paar Löffel eines „älteren“ Joghurts reichen aus, um deinen eigenen zu machen. Das hat einen einfachen Grund: Joghurt ist ein unpasteurisiertes, also nicht hocherhitztes Lebensmittel. Er enthält dadurch lebendige Bakterien. Diese müssen, wie alle Lebewesen, Nahrung zu sich nehmen. Vermischst du ein paar Löffel Joghurt mit neuer Milch, fütterst du die Bakterien, die sich daraufhin vermehren.

Neben der Nahrung brauchen die Milchsäurebakterien Wärme, um sich optimal vermehren zu können. Stelle das Glas mit deinem Joghurtansatz also am besten in den Ofen und mache das Licht an. Alternativ kannst du das Joghurtglas auch in einem Isolierbehälter 🛒 platzieren und diesen mit heißem Wasser füllen. Wichtig ist, dass du ein sauberes Glas verwendest, damit sich keine unerwünschten Bakterien oder Schimmelkulturen vermehren.

Ist dein Joghurt erst einmal fest geworden, kannst du entscheiden, wie lange er fermentiert. Je länger er reift, desto mehr gesunde Bakterien beinhaltet er. Aber Achtung: Je mehr Bakterien dein Joghurt enthält, desto saurer wird er. Probiere ihn also gerne zwischendurch, verwende aber immer einen sauberen Löffel.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du hast erfolgreich Joghurt hergestellt? Genieße ihn pur oder verwende ihn für unsere leckeren Joghurt-Rezepte. Er passt perfekt zu indischem Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße oder einfachen Joghurtbrötchen zum Frühstück. Und auch zu süßen Naschereien passt das vielseitige Milchprodukt. Zum Beispiel bei Erdbeer-Joghurt-Kuchen, der nur 15 Minuten Arbeit macht.

Joghurt selber machen Nele 3.46 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 16 Stunden Std. Gesamtzeit 16 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 750 ml H-Milch 3,5% Fett

3 EL Joghurt Zubereitung Erhitze die Milch auf 80 °C. Hast du kein Thermometer, erhitze sie, bis sie kurz vorm Kochen ist.

Lass die Milch auf 40 °C abkühlen. Ohne Thermometer: Warte, bis sie so weit abgekühlt ist, dass sie sich, wenn du den (sauberen) Finger hineinhältst, warm ist, aber nicht zu heiß.

Rühre 3 EL Joghurt unter.

Fülle die Milch-Joghurt-Mischung in ein sterilisiertes Glas. Stelle das Glas bei eingeschaltetem Licht in den Backofen.

Lass den Joghurt für 8-12 Stunden fermentieren und kontrolliere ihn nach 8 Stunden einmal. Sobald er fest ist, kann er zum Nachreifen für mindestens Stunden in den Kühlschrank. Notizen Wenn du einen großen Isolierbehälter hast, stelle das Glas mit der Milch-Joghurt-Mischung hinein, kippe ca. 80 °C heißes Wasser daneben und verschließe ihn. Bewege ihn so wenig wie möglich und wechsle das Wasser bei Bedarf aus.

Ist der Joghurt nach 12 Stunden noch nicht fest, lasse ihn stehen, bis er ansäuert und andickt.

Hebe die letzten 3 EL deines selbstgemachten Joghurts auf! Mit diesen kannst du einfach neuen Joghurt herstellen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.