Indischer Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße: einfaches Ofengericht

Kühlere Frühlingstage bieten Gelegenheit für köstliche Ofengerichte wie diesen indischen Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße. An Tagen, an denen es draußen nass oder sogar windig ist, gibt es kaum etwas Angenehmeres, als eine Backform voller schmackhafter Zutaten in den Ofen zu schieben und sich am allmählich durch die Küche verbreitenden, verlockenden Duft zu erfreuen.

Indischer Kartoffelauflauf: Ofengericht zum Genießen

Das Tolle an Aufläufen: Sie machen locker eine ganze Familie oder eine Runde Freunde satt, die sich zum Essen treffen. Der Aufwand hält sich außerdem in Grenzen, denn viel zu tun gibt es außer dem Kleinschneiden von Zutaten und dem Anrühren der Soße nicht. Schiebe den indischen Kartoffelauflauf einfach in den Ofen und der übernimmt die restliche Arbeit.

Die leichte Joghurtsoße, die sich übrigens auch vegan anrühren lässt, verleiht dem sonst deftigen Auflauf eine frische Note. Gewürzt wird sie mit Nelken, Muskatnuss, Kreuzkümmel, Kardamom und Paprika – eine unwiderstehliche Komposition, die für kleine Feuerwerke auf der Zunge sorgt.

Gut zu wissen: Kann man Kartoffeln einfrieren? Immerhin werden sie oft in großen Säcken verkauft, was es vor allem für kleine Haushalte zur Herausforderung macht, sie rechtzeitig zu verzehren. Wir wissen außerdem, wie du Kartoffeln besonders schnell kochen kannst – und zwar in der Mikrowelle! Noch mehr Tipps und Tricks verraten wir in unserem Leckerwissen.

Nicht nur unser indischer Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße verschönert und die kalte Jahreszeit, sondern auch viele andere Ofengerichte. Wie wär’s als Nächstes mit einem Kartoffelauflauf mit Spiegeleiern und saftigen Möhren? Wir können dir ebenso unseren deftigen Kartoffelauflauf mit Wirsing, Äpfeln und Kochschinken und diesen außergewöhnlichen Kartoffelauflauf mit Würstchen und Ei empfehlen. Wir wünschen guten Appetit!

Indischer Kartoffelauflauf mit Joghurtsoße Franziska 4.05 ( 48 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 5 Zutaten 1x 2x 3x 2 kg Kartoffeln festkochend

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer

2 Gewürznelken

2 TL Paprikapulver geräuchert

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1/2 TL Muskatnuss gerieben

1 Prise Kardamom gemahlen

400 ml Gemüsebrühe heiß

300 g (veganer) Joghurt

1 Spritzer Limettensaft

Salz

Pfeffer Zubereitung Schäle sowohl Kartoffeln als auch Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Hobele die Kartoffeln in dünne Scheiben. Hacke Zwiebel, Knoblauch und Ingwer.

Zerstoße die Nelken und mische sie danach mit den restlichen Gewürzen.

Verrühre die Brühe mit dem Joghurt und den Gewürzen. Rühre dann Zwiebel, Knoblauch und Ingwer ein und schmecke die Soße mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor. Fette eine Auflaufform ein und schichte die Kartoffeln hinein. Übergieße sie anschließend mit der Soße und schiebe die Form 45 Minuten in den Ofen, bis die Kartoffeln gar sind.

Du suchst weitere Rezepte mit Kartoffeln? Dann schau‘ dich hier bei uns noch etwas um und finde deine neuen Lieblingsgerichte mit Knollen!