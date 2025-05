Kuchen mit Familientradition: Backe einen Erdbeerkuchen mit Vanillepudding

Jede Familie hat ihre eigenen Kuchenrezepte, die über Generationen weitergegeben werden. Manche davon sind beliebt, weil sie so einfach sind, andere, weil sie einfach immer schmecken. Dieser Erdbeerkuchen mit Vanilletopping ist ein Klassiker, weil er einfach nur hervorragend schmeckt. Hier ist das Rezept.

So machst du einen Erdbeerkuchen mit Vanillepudding

Saisonobst und -gemüse hat einen besonderen Reiz. Gerade der Fakt, dass es nur für eine gewissen Zeit im Angebot ist, macht es begehrenswert. Daher stehen Erdbeerkuchen jeglicher Art bei vielen Familien hoch im Kurs. Vermutlich hat jede Familie ihr eigenes Geheimrezept für solche Kuchen. Dieser Erdbeerkuchen mit Vanillepudding ist einer der Favoriten meiner Familie und muss jedes Jahr mindestens einmal zubereitet werden.

Wobei, wenn ich ehrlich bin: Diese exakte Version ist nicht die meiner Familie, sondern meine eigene. Aber das ist ja das Schöne an Rezepten: Dass sie nichts Festes sind, sondern sich immer weiterentwickeln. Anstelle von einem Fertigboden, auf den Vanillepudding gegossen und mit frischen Erdbeeren verziert wird, bin ich bei allen Schichten etwas weiter gegangen.

So besteht die Basis aus deinem luftigen Biskuitboden, der gar nicht so schwer zu machen ist, wie du vielleicht denkst. Darauf folgen frische Erdbeeren, eine sahnige Vanillepuddingschicht und zu guter Letzt ein geliertes Erdbeerkompott. Das Ergebnis: ein Lieblingskuchen, der nicht nur lecker schmeckt, sondern sich richtig sehen lassen kann. Sobald du das erste Stück entnimmst und die Schichten besonders gut zum Vorschein kommen, werden all deine Kuchengäste große Augen machen. Dieser Erdbeerkuchen mit Vanillepudding ist zurecht ein Klassiker, der es bestimmt auch in dein Kochbuch schaffen wird.

Erdbeerkuchen mit Vanillepudding Nele 4.05 ( 171 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 3 Stunden Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien z.B. diese hier 🛒 1 Springform, 26 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x Für den Biskuit: 3 Eier

1 Prise Salz

90 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

90 g Mehl

1 TL Backpulver Für die Vanillecreme: 1 Pck. Vanillepuddingpulver

400 ml Milch

2 EL Zucker

200 ml Schlagsahne Für den Belag: 600 g Erdbeeren

2 EL Zucker

2 EL Wasser

1 TL Speisestärke

1 Pck. klarer Tortenguss optional Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Trenne die Eier. Schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz in einer sauberen Schüssel steif.

Rühre in einer zweiten Schüssel die Eigelbe mit Zucker und Vanillezucker cremig. Hebe den Eischnee vorsichtig unter. Mische Mehl und Backpulver, siebe es über die Masse und hebe auch dies vorsichtig unter.

Fülle den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Springform. Backe den Biskuit 18-20 Minuten goldgelb. Lass ihn vollständig auskühlen.

Koche währenddessen den Vanillepudding mit Milch und Zucker nach Packungsanleitung und decke ihn direkt mit Frischhaltefolie ab, damit sich keine Haut bildet. Lass ihn abkühlen.

Schlage die Sahne steif und hebe sie unter den erkalteten Pudding.

Wasche und putze die Erdbeeren. Lege etwa die Hälfte zur Seite. Koche aus den restlichen Erdbeeren, Zucker, Wasser und Stärke ein kurzes Kompott und verwende zusätzlich Tortenguss für besseren Halt.

Halbiere die restlichen Erdbeeren und lege sie auf den Biskuitboden. Verteile die Vanillecreme auf den Erdbeeren. Streiche nun das Erdbeerkompott darauf aus.

Kühle den Kuchen mindestens zwei Stunden vor dem Anschneiden.

