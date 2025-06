Dieser Erdbeerkuchen macht viele Kuchenfans gleichzeitig satt

Erdbeerkuchen ist eine feine Sache, doch manchmal reicht die klassische Springform nicht aus. Umso besser, wenn der fruchtige Frühlingskuchen auf einem Blech daherkommt! Dieser Erdbeerkuchen mit Vanillepudding vom Blech verleiht einem absoluten Liebling neue Ausmaße. Ob für die Großfamilie oder einfach nur für den großen Kuchenhunger: Dieser Blechkuchen hat es in sich!

Erdbeerkuchen mit Vanillepudding vom Blech: Klassiker in Partygröße

Kein Frühling ohne Erdbeerkuchen, so geht es uns zumindest. Wir in der Leckerschmecker-Redaktion suchen immer nach neuen, leckeren Rezepten, um den Lieblingskuchen aufzupeppen. Doch auch Klassiker kommen bei uns gern mal auf den Tisch. So zum Beispiel Erdbeerkuchen mit Vanillepudding. Der schmeckt zu jeder Gelegenheit hervorragend und lässt sich noch dazu herrlich einfach zubereiten. Kommen viele Gäste auf einmal zu Besuch, backen wir den Erdbeerkuchen mit Vanillepudding einfach vom Blech.

Ein Erdbeerkuchen mit Vanillepudding vom Blech besteht aus drei Schichten: einem Biskuitboden, einer Schicht Vanillepudding und natürlich frischen Erdbeeren. Die Zubereitung ist nicht schwer, nur der Biskuitboden braucht ein wenig Aufmerksamkeit. Für diesen beginnst du damit, einige Eier zu trennen.

Hast du dies erledigt, schlägst du das Eiweiß zu Eischnee und auch das Eigelb mit Zucker schaumig. Hebe das Gelbe vorsichtig unter den Schnee und siebe dann eine Mischung aus Mehl und Backpulver dazu. Wichtig bei Biskuit ist es, nicht zu heftig zu rühren, sonst verliert er sein Volumen. Bist du richtig vorsichtig, brauchst du nicht einmal Backpulver.

Während der Biskuitboden für deinen Erdbeerkuchen mit Vanillepudding vom Blech im Ofen aufbackt, kannst du dich um den Pudding kümmern. Verwende hierfür Vanillepudding aus der Packung, wenn du es dir etwas einfacher machen willst. Natürlich kannst du auch mithilfe von Eiern welchen anrühren, aber wir wollen es ja nicht übertreiben.

Nun müssen Boden und Pudding gut abkühlen. Putze derweil die Erdbeeren. Magst du etwas Glanz, kannst du auch einen Tortenguss anrühren. Bestreiche dann nur noch den Boden mit dem Pudding, setze die Erdbeeren darauf und übergieße alles mit dem Guss. Fertig ist der Erdbeerkuchen mit Vanillepudding vom Blech. Einfach und soo lecker. Überzeuge dich selbst!

Erdbeerkuchen mit Vanillepudding vom Blech Nele 4.22 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 5 Minuten Min. Portionen 20 Stücke Kochutensilien (zum Beispiel dieses hier 🛒 , praktisch mit Transporthaube) 1 Backblech, ca. 30 x 40 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 5 Eier

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

120 g Mehl

50 g Speisestärke

1 TL Backpulver Für die Puddingschicht: 2 Pck. Vanillepuddingpulver

800 ml Milch

4 EL Zucker Außerdem: 1,5 kg frische Erdbeeren

1 Pck. klarer Tortenguss

2 EL Zucker

250 ml Wasser Zubereitung Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Trenne die Eier.

Schlage das Eiweiß mit einer Prise Salz steif und die Eigelbe mit Zucker und Vanillezucker cremig.

Hebe den Eischnee vorsichtig unter die Eigelbmasse.

Vermische Mehl, Speisestärke und Backpulver, siebe die Mischung über den Eischnee und hebe alles zügig unter.

Verteile den Teig auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech und streiche ihn glatt.

Backe den Boden ca. 20 Minuten und lass ihn dann vollständig auskühlen.

Koche, während der Kuchen backt, den Pudding mit Milch und Zucker nach Packungsanleitung. Lass ihn unter gelegentlichem Rühren abkühlen.

Wasche derweil vorsichtig die Erdbeeren und entferne das Grün. Halbiere große Exemplare.

Verstreiche den abgekühlten Pudding gleichmäßig auf dem abgekühlten Boden. Verteile die Erdbeeren dicht an dicht auf dem Pudding.

Bereite nun, wenn du magst, den Tortenguss mit Zucker und Wasser nach Packungsanleitung zu. Verteile ihn gleichmäßig über die Erdbeeren.

Lass den Kuchen mindestens 1 Stunde kühl stehen, bevor du ihn anschneidest.

