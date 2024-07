Mit diesen 6 einfachen Tricks wird das Trennen von Eiern zum Kinderspiel

Möchtest du Eier für ein Rezept trennen, aber weißt nicht, wie du es am besten anstellen sollst, ohne das Eigelb zu beschädigen? Keine Sorge, wir haben die Lösung für dich! Mit ein paar einfachen Tipps und Tricks kannst du Eier mühelos trennen wie ein Profi. Hier kommen unsere besten Methoden!

1. So hilft eine Knoblauchzehe beim Eier trennen

Schlage das Ei in eine Schüssel. Reibe anschließend deine Fingerkuppen mit einer halbieren Knoblauchzehe ein und nimm das Eigelb danach einfach mit den Finger aus dem Eiklar heraus. Gehe dabei aber behutsam vor, damit das Eigelb nicht zerreißt.

2. Eier mit einem Küchengitter trennen

Verwende ein Kuchen- oder Grillgitter, um Eier mühelos zu trennen. Platziere es über einer Schüssel und knacke das Ei darüber. Das Eiweiß wird durch die Öffnungen des Gitters in die Schüssel ablaufen, während das Eigelb zurückbleibt. Diese Methode ist besonders einfach und schnell.

3. So trennst du Eier mit einer Plastikflasche

Knacke das Ei vorsichtig auf und trenne das Eiweiß in eine Schüssel. Drücke dann eine leere Plastikflasche leicht zusammen und halte die Öffnung über das Eigelb. Lass die Flasche langsam los, um das Eigelb aufzusaugen.

4. Eier mit einem Trichter trennen

Stelle einen Trichter in eine Schale oder platziere ihn auf einem Glas und schale das Ei hinein. Das Eiweiß läuft nun durch den Trichterabzug ins Glas, das Eigelb verbleibt im Trichter.

In unserem Leckerwissen findest du noch mehr lesenswerte Artikel rund um das Thema Eier für dich. Erfahre, was passiert, wenn du jeden Tag Eier isst oder warum du Eier niemals in der Kühlschranktür aufbewahren solltest. Auch zum baldigen Osterfest haben wir den passenden Ratgeber für dich, der dir zeigt, wie du Eier natürlich färben kannst.

5. So trennst du Eier klassisch in der Eierschale

Schlage das Ei vorsichtig auf eine flache Oberfläche und öffne es in der Mitte. Lass das Eiweiß langsam in eine Schüssel gleiten, während du das Eigelb vorsichtig zwischen den beiden Schalenhälften hin und her bewegst. So tropft das restliche Eiweiß ab. Dafür brauchst du eine ruhige Hand, aber das Trennen ist effektiv und einfach.

Eier trennen: 6 Tricks, wie man Eier mühelos trennen kann Eier trennen ohne Stress und Chaos? Mit diesen 6 Methoden wird das zur Leichtigkeit! Finde heraus, wie du Eier wie ein Profi trennst.

Mit diesen verschiedenen Methoden kannst du Eier mühelos trennen und Eigelb oder Eiweiß für deine Rezepte perfekt verwenden. Probiere verschiedene Techniken aus und finde heraus, welche für dich am besten funktioniert!