Erdbeerspieße mit Ziegenfrischkäse: kreativer Snack für jede Gelegenheit

Erdbeeren und Ziegenkäse klingen zunächst vielleicht nach einem ungewöhnlichen Duo, aber wenn du diese Erdbeerspieße mit Ziegenfrischkäse erst einmal probiert hast, wirst du sie garantiert immer wieder snacken wollen. Süß trifft auf herzhaft, knackig auf cremig, würzig auf frisch. Abgerundet von frischen Rucolablättern, die alles mit etwas frischer Schärfe aufpeppen, machen sich diese Snackspieße in vielen Situationen einfach gut.

Diese Erdbeerspieße mit Ziegenfrischkäse: ein vielseitiger Genuss

Die Erdbeerspieße mit Ziegenfrischkäse sind vielseitig einsetzbar und machen immer eine gute Form. Du kannst sie als fruchtig-würzigen Snack auf dem Frühstückstisch servieren, als Highlight eines Brunchbuffets herrichten oder sie zum nächsten Picknick im Park mitnehmen.

Dadurch, dass sie schnell gemacht sind und nur wenige Zutaten brauchen, eignen sie sich perfekt für eine spontane kleine Mahlzeit. Die Spieße sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern schmeicheln deinem Gaumen auch mit ihren Kontrasten an Aromen, die sich köstlich zueinander ergänzen.

Und obwohl die Zutaten so simpel sind, kannst du diese perfekt in den Frühling und Sommer passenden Snackspieße immer wieder neu zubereiten. Greife bei den Kräutern zu fertigen Kräutermischungen oder probiere selbst ein wenig herum, womit du den Ziegenfrischkäse bedecken möchtest. So verleihst du dem milden, aber charakteristischen Käse eine persönliche Note.

Der frische Rucola verschönert die Spieße nicht nur optisch, sondern ergänzt sie mit einer dezenten Schärfe und leichten Bitterkeit. Abgerundet wird das Paket im wahrsten Sinne des Wortes von den süßen Erdbeerhälften, die am Anfang und Ende auf dich warten. Probiere diese Erdbeerspieße mit Ziegenfrischkäse unbedingt selbst und verliebe dich in diese kreativen Köstlichkeiten.

Erdbeerspieße mit Ziegenfrischkäse Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 16 Stück Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar Fingerfood-Spieße Zutaten 1x 2x 3x 1 Handvoll Rucola frisch

16 Erdbeeren mittelgroß bis groß

120 g Ziegenfrischkäsetaler

1 Prise Salz und Pfeffer

gemischte Kräuter nach Geschmack, z.B. Kräuter der Provence, Basilikum oder Oregano Zubereitung Wasche den Rucola und schleudere ihn trocken. Putze die Erdbeeren, tupfe sie vorsichtig ab, entferne den Strunk, und halbiere sie.

Zerdrücke den Ziegenkäse mit einer Gabel. Füge nach Geschmack Salz und Pfeffer hinzu und vermenge alles. Forme aus dem Käse 16 kleine Kugeln und rolle diese in den von dir ausgewählten getrockneten Kräutern. Drücke die Kräuter vorsichtig an, damit sie besser haften.

Stecke eine Erdbeerhälfte, etwas Rucola, eine Käsekugel, erneut Rucola und die andere Erdbeerhälfte auf einen Spieß.

