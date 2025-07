Erdnussbutter-Iced-Latte: die cremige Abwechslung zu deinem Standard-Kaffee

Eine Welt ohne Kaffee? Für mich undenkbar! Außerdem trinke ich ihn nicht nur gerne in seiner reinen Form, sondern mag auch ausgefallenere Kreationen wie diesen Erdnussbutter-Iced-Latte sehr gerne. Wenn dir auch nach etwas Abwechslung für deinen Kaffeebecher ist, gibt’s hier das Rezept!

Erdnussbutter-Iced-Latte: cremig, nussig, süß

Ich liebe Kaffee und trinke ihn unglaublich gerne. Während ich zu Studienzeiten gut und gerne mal mehrere Tassen am Tag trank, ist mein Limit heute unfreiwilligerweise auf ein bis zwei Tassen beschränkt. Während ich früher die Menschen nie verstanden habe, die von Kaffee nervös werden und wenn sie ihn zu spät noch trinken, Schlafstörungen bekommen, zähle ich heute genau zu der Gruppe.

An manchen Tagen überschätze ich meine Koffeintoleranz maßlos. Abends wundere ich mich dann, wenn ich von Nervosität und seltsamen Schweißausbrüchen heimgesucht werde. Was tut man nicht alles für das Gebräu aus den kleinen braunen Bohnen?

Zum Glück habe ich mich nicht von dem Mythos abschrecken lassen, dass koffeinfreier Kaffee nicht schmeckt. Seitdem ich nämlich auf diese Variante umgestiegen bin, steht meinem Kaffeegenuss nichts mehr im Wege – zumindest zu Hause in den eigenen vier Wänden nicht. Denn leider bieten (noch) nicht alle Cafés eine koffeinfreie Alternative an. Unterwegs überlege ich mir daher zweimal, ob ich das Risiko für koffeininduzierte „Anxiety“ eingehe oder nicht. Also bin ich oftmals einfach meine eigene Barista und zaubere mir selbst coole Kaffee-Kreationen, die ich sonst nur im Café bekomme.

Dieser Erdnussbutter-Iced-Latte ist ein gutes Beispiel dafür. Er ist superschnell und leicht zubereitet, ist ideal, wenn man etwas braucht, um das Nachmittagstief zu überwinden und bringt Abwechslung zum normalen Kaffee.

Du brauchst dafür auch gar nicht viel: etwas Erdnussmus, die Milch deiner Wahl, einen doppelten Espresso oder die gleiche Menge stark gebrühten Kaffee, etwas zum Süßen, Eiswürfel und ein bisschen Vanilleextrakt. Ich entscheide mich für Kokosblütenzucker zum Süßen. Er bringt eine leicht karamellige Note, die gut zum Erdnussmus und zum Kaffee passt. Bei der Milch greife ich gerne auf Hafermilch zurück, da sie schön cremig ist. Klingt lecker? Dann ran an die Kaffeemaschine!

Wir bei Leckerschmecker versorgen dich mit vielerlei weiteren klassischen und trendigen Kaffee- und Teerezepten, mit denen du selbst zum oder zur Barista werden kannst. Probiere doch als nächstes Mal einen Joghurt-Kaffee aus Vietnam oder diesen Blueberry Iced Latte. Und wenn du dich nicht zwischen Kaffee oder Tee entscheiden kannst, ist ein Dirty Chai Latte genau das Richtige für dich.

Erdnussbutter-Iced-Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Erdnussmus z.B. dieses hier 🛒

250 ml Milch nach Wahl

1 TL Vanilleextrakt

1 TL Kokosblütenzucker optional bzw. je nach Geschmack, z.B. hier erhältlich 🛒

Eiswürfel

1 doppelter Espresso oder 80 ml starker Kaffee Zubereitung Gib die Erdnussbutter, Milch, Vanilleextrakt und den Kokosblütenzucker in einen Mixer. Mixe alles, bis eine glatte, cremige Erdnussbutter-Milch entsteht.

Fülle ein Glas mit Eiswürfeln.

Gieße die Erdnussbutter-Milch ins Glas.

Bereite einen doppelten Espresso zu und gieße ihn langsam über die Milch.

Rühre optional vorsichtig um, damit sich die Aromen verbinden, und genieße!

