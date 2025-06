Sommerfrühstück für Obst-Fans: So lecker ist Erdnussbutter-Pfirsich-Toast

Dein Frühstück hat ein Makeover verdient? Das muss nicht immer aufwendig sein! Manchmal tut es auch eine simple Neukombination zweier Zutaten. Wie im Fall dieses Erdnussbutter-Pfirsich-Toasts, der saftig-fruchtiges Obst mit einer salzig-cremigen Unterlage vereint. Besser geht es nicht!

Erdnussbutter-Pfirsich-Toast: Motze dein Frühstück auf!

Erdnussbutter ist ein Star. Ob deftig oder süß zubereitet, die Paste verfeinert viele Gerichte auf elegante und reichhaltige Art und Weise. Aber wusstest du, dass Erdnussbutter schon seit etwa 900 vor Christus existiert? Südamerikanische Urvölker verwendeten die Nusspaste unter anderem bei Zahnschmerzen oder vermischten sie mit Kakao als Nahrungsmittel. Seit dem 19. Jahrhundert verbreitete sich die geröstete Erdnussmasse auch in den USA und fand schließlich ihren Weg auch zu uns.

Und wie froh wir über die Entwicklung sind, denn so kommen wir nun in den Genuss eines Erdnussbutter-Pfirsich-Toasts. Dieses kombiniert die nussigen Aromen von Erdnüssen mit der spritzigen Fruchtigkeit frischer Pfirsiche – eine Garantie für gute Laune!

Um dir ein Erdnussbutter-Pfirsich-Toast zuzubereiten, brauchst du einen reifen, aber nicht zu weichen Pfirsich. Schneide diesen in Scheiben und brate ihn in einer Pfanne mit etwas Butter an, sodass der fruchteigene Zucker karamellisiert. Zusammen mit dem vollmundigen Buttergeschmack ergibt das ein Feuerwerk der Aromen, welches einfach nur umwerfend schmeckt.

Während der Pfirsich vor sich hin brutzelt, röstest du zwei Brotscheiben deiner Wahl an. Klassisches Toastbrot geht gut, aber auch Sauerteig- oder sogar Roggenbrot sind ein Genuss. Bestreiche diese mit Erdnussbutter – ob cremig oder stückig ist dir überlassen – und lege die Pfirsiche darauf aus. Wenn du einen besonders süßen Zahn hast und eine extrafruchtige Ladung Geschmack brauchst, träufelst du vorher noch etwas Marmelade auf die Erdnussbutter. Ein Muss sind aber gehackte Nüsse. Pistazien sind hervorragend, aber auch Pekannüsse oder Mandeln schmecken gut. So bereitest du dir in nur 10 Minuten ein Frühstück zu, an das du dich noch lange erinnern wirst.

Erdnussbutter-Pfirsich-Toast Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Pfirsich

1 EL Butter

1 Prise Meersalz

2 Scheiben Brot nach Wahl

2 EL Erdnussbutter z.B. diese hier 🛒

1 EL Marmelade optional

1 EL gehackte Nüsse nach Wahl Zubereitung Wasche den Pfirsich und schneide ihn in dünne Scheiben.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und brate die Pfirsichscheiben darin an, bis sie karamellisieren. Würze sie mit einer kleinen Prise Meersalz.

Toaste die Brotscheiben.

Bestreiche das Brot mit Erdnussbutter und verteile einen Löffel Marmelade darauf, wenn du magst.

Lege die Pfirsichscheiben darauf und streue die gehackten Nüsse darüber.

