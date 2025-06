Einfacher Pfirsichkuchen: süße Verführung für jeden Tag

Der Frühling ist da und mit ihm endlich die wärmeren Tage, an denen es wieder länger hell ist. Herrlich! Da bekommen wir direkt Lust auf leichte, fruchtige Kuchen, zu denen auch unser einfacher Pfirsichkuchen zählt. Saftiges Obst trifft auf zarten Rührteig – das ideale Rezept für alle, die gerne Süßes genießen, aber keine Lust auf komplizierte Backaktionen haben. Schnapp dir deine Schürze und probiere diesen herrlichen Kuchen gleich aus!

Einfacher Pfirsichkuchen mit wenig Zutaten

Dieser Kuchen ist ein echter Klassiker und wird dich mit seinem fruchtigen Geschmack und seiner Einfachheit begeistern! Jede Familie hat ihr eigenes Rezept, das seit Generationen verändert und optimiert wird. Hier ein bisschen mehr Backpulver, dort zwei Prisen Salz statt einer und mal mehr, mal weniger Zucker können schon einen Unterschied machen. Der einfache Pfirsichkuchen ist ein gutes Beispiel dafür, wie aus wenigen Zutaten etwas köstliches entstehen kann.

Und relativ schnell fertig ist er auch noch: In zehn Minuten wandert er bereits in den Ofen. Während du nämlich die Pfirsiche abtropfen lässt, kannst du schon den Teig vorbereiten. Mehl, Zucker, Butter, Eier und Backpulver werden zu einer glatten Masse verarbeitet und anschließend mit saftigen Pfirsichscheiben belegt. Ein Hauch von Zimt oder etwas Pfirsichsaft im Teig verleihen ihm eine besondere Note. Im Anschluss wandert der Kuchen für 50 Minuten in den Ofen.

Im Sommer schmeckt der einfache Pfirsichkuchen natürlich wunderbar mit frischen Früchten, die den Kuchen noch aromatischer machen. Neben Pfirsichen passen Nektarinen, Kirschen, Pflaumen und anderes Steinobst wunderbar zu dem lockeren Rührteig. Ganz gleich, wie du ihn zubereitest, der einfache Pfirsichkuchen ist immer ein Genuss.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Kombination aus Früchten und Rührkuchen geht doch immer und ist eine Geheimwaffe für einfache, aber köstliche Rezepte. So wie unser Polenta-Kuchen mit Grapefruit, ein Ananaskuchen und der Mango-Kokos-Kuchen in der Kastenform. Wenn dir diese Kuchen zu exotisch klingen, dann starte doch erst einmal mit dem einfachen Pfirsichkuchen!

Einfacher Pfirsichkuchen Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (26 cm, online z.B. hier 🛒 1 Springform Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Pfirsiche in Scheiben

125 g Butter

125 g Zucker

1 Prise Salz

3 Eier

200 g Mehl

1/2 Pck. Backpulver

1 TL Zitronenschale Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Nimm die Pfirsichstücke aus der Dose und lasse sie abtropfen.

Schlage in einer Schüssel Butter, Zucker, eine Prise Salz und Eier mit einem Mixer für etwa 5 Minuten schaumig.

Vermische Mehl, Backpulver und abgeriebene Zitronenschale in einer separaten Schüssel und hebe sie vorsichtig unter die Eimasse.

Fette eine Springform ein und fülle den Teig gleichmäßig ein. Verteile die Pfirsichstücke darauf.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Backofen für etwa 45-50 Minuten.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.