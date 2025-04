So backst du Erdnussbutter-Schoko-Cookies ohne Mehl

Wir backen Kekse! Genau genommen Erdnussbutter-Schoko-Cookies ohne Mehl. Die sind etwa für diejenigen geeignet, die mit einer Glutenunverträglichkeit leben. Aber auch allen anderen schmecken die runden Knusperstücke mit Schokolade richtig gut. Und das Beste: Sie machen nur zehn Minuten Arbeit!

Rezept für Erdnussbutter-Schoko-Cookies ohne Mehl

Wie die Erdnussbutter-Schoko-Cookies auch ohne Mehl gelingen? Wir backen sie mit Kichererbsen aus der Dose oder dem Glas. Das mag zunächst etwas ungewöhnlich klingen, schmeckt aber richtig gut. Überzeug dich am besten selbst davon!

Die Kekse sind übrigens nicht nur glutenfrei, sondern auch vegan, zumindest, wenn man entsprechende Zartbitterschokolade verwendet. Heißt: Wir backen sie ohne jegliche tierische Produkte. Keiner Eier, keine Butter, keine Milch – und trotzdem sind sie echte Leckerbissen.

Gut zu wissen: Nicht immer sind Produkte glutenfrei, auch wenn man es vermuten würde. Haferflocken etwa enthalten kein Klebeeiweiß, und dennoch sollte man mein Kauf auf den Aufdruck „glutenfrei“ achten. Es kann nämlich sein, dass Zutaten bei der Verarbeitung verunreinigt werden. Wer also aus gesundheitlichen Gründen auf Nummer Sicher gehen möchte, achtet auf entsprechende Kennzeichnungen auf der Verpackung.

Um die Erdnussbutter-Schoko-Cookies ohne Mehl zu zaubern, spülen wir die Kichererbsen zunächst in einem Sieb ab und lassen sie anschließend abtropfen. Dann schütten wir sie in einen Standmixer und geben die anderen Zutaten, also Erdnussbutter, Ahornsirup, Zucker, Vanillemark, eine Prise Salz, Backpulver und Natron dazu. Alles zusammen wird püriert, bis eine glatte Masse entsteht. Fertig ist der Teig. Zumindest fast.

Jetzt heben wir nämlich noch Schokotropfen unter und portionieren den Teig mit einem Löffel, indem wir kleine Mengen abnehmen und auf ein Blech setzen. Das Blech schieben wir für zwölf bis 15 Minuten in den Ofen, holen es wieder heraus und lassen die Erdnussbutter-Schoko-Cookies ohne Mehl kurz darauf abkühlen. Im Anschluss legen wir sie auf ein Kuchengitter, auf dem sie vollständig abkühlen können.

Backe unbedingt auch unsere zuckerfreien Haferflockenkekse mit Joghurt und unsere Chocolate Chip Cookies mit dreierlei Schokolade. Oder du lässt dir einen Schokokuchen ohne Mehl schmecken. Frage unseren Koch-Bot, wenn du weitere Rezeptideen suchst!

Erdnussbutter-Schoko-Cookies ohne Mehl Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose Kichererbsen 400 g

160 g Erdnussbutter

75 g Ahornsirup

50 g Zucker

1 Vanilleschote

1 Prise Salz

1/2 TL Backpulver nach Belieben glutenfrei

1/2 TL Natron

80 g Schokoladentropfen Zubereitung Heize den Ofen auf 170 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Wasche die Kichererbsen in einem Sieb ab und lass sie abtropfen. Püriere sie anschließend mit der Erdnussbutter, dem Sirup, Zucker, Mark einer Vanilleschote, Salz, Backpulver und Natron fein.

Hebe die Schokotropfen unter.

Nimm mit einem Löffel Portionen vom Teig ab und setze diese auf ein Blech mit Backpapier oder einer Backmatte 🛒 . Drücke sie etwas flach.

Schiebe das Blech 12-15 Minuten in den Ofen. Prüfe kurz vor Ende der Backzeit, ob die Kekse schon gut sind, denn je nach Größe kann die Backzeit varriieren.

Lass die Kekse kurz auf dem Blech und anschließend auf einem Kuchengitter abkühlen.

