Der erfrischende Espresso Tonic ist wie gemacht für heiße Sommertage

Den ersten Espresso Tonic meines Lebens habe ich in Hamburg getrunken, als ich meine Schwester besuchte. Wir versuchten, an einem heißen Sommertag der Hitze auf ihrer Dachterrasse zu entgehen. Als wir es kaum noch aushielten mit den hohen Temperaturen, verschwand meine Schwester für einen Moment in der Küche und kam mit zwei gefüllten Gläsern zurück. Nach dem ersten Schluck war ich sofort begeistert und bereite mir seitdem oft und gern das Erfrischungsgetränk zu, wenn mir die Hitze mal wieder zu Kopf steigt.

Erfrischung trifft Energiekick: Espresso Tonic

Für einen Espresso Tonic braucht man nur zwei Zutaten: Espresso und Tonic Water. Der Kaffee muss zuerst gekocht werden, denn er muss vollständig abkühlen, bevor man den Espresso Tonic mixen kann. Hast du noch etwas vom Frühstück übrig? Perfekt, dann ist der Rest bereits kalt und du kannst sofort mit der Zubereitung des Erfrischungsgetränks beginnen.

Zuerst füllst du Eiswürfel in die Gläser und teilst das Tonic-Wasser darauf auf. Jetzt heißt es, ein ruhiges Händchen zu bewahren: Gieße den Espresso ganz langsam und vorsichtig in die Gläser, damit sich zwei Schichten bilden. Das sieht toll aus und macht bei Gästen wirklich Eindruck. Wenn du möchtest, garniere den Espresso Tonic noch mit ein paar Zitronenscheiben, dann darf er serviert werden.

Tipp: Du kannst deine Eiswürfel aufpeppen! Friere sie zum Beispiel mit einem kleinen Stück Zitrone in der Mitte ein. Das sieht toll aus und verfeinert deinen Drink nach und nach mit einer feinen Zitrusnote. Eine weitere Idee: Gib ein kleines Blatt Basilikum dazu, auch das macht optisch und geschmacklich ordentlich etwas her.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wenn du nun Gefallen an Erfrischung mit Koffeinkick gefunden hast, probiere unbedingt unsere weiteren Rezepte aus. Eine leckere Idee sind beispielsweise ein Freddo Cappuccino und ein griechischer Frappé. Beide versprühen mediterranes Flair und entführen dich gedanklich nach Griechenland. Ein Frappuccino zeigt sich extra sweet und cremig – perfekt für Kaffeeliebhaber mit süßem Zahn. Jetzt kann der Sommer kommen!