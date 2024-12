Essen bei Erkältung: Mit diesen Lebensmitteln bekämpfst du Schnupfen & Co.

Auch wenn es langsam Frühling wird und sich der Lenz meteorologisch bereits am 01. März angekündigt hat: Die Erkältungssaison ist noch nicht vorbei. Überall schnieft und hustet es, und man erblickt rote Nasen, wohin man sieht. Zum Glück kann die richtige Ernährung dabei helfen, das eigene Immunsystem zu stärken und die Abwehrkräfte zu mobilisieren. Wir klären am heutigen Tag der gesunden Ernährung, welches Essen bei Erkältung sinnvoll und lecker ist.

Das richtige Essen bei Erkältung: So haben Schnupfen und Husten keine Chance

Ist es draußen kalt und stürmisch, hat unser Abwehrsystem eine schwere Zeit. Die Kräfte sind geschwächt, die kühlenden Temperaturen fordern unser Immunsystem regelrecht heraus, denn der Körper kühlt leichter aus.

Daher sollte das Essen bei Erkältung, aber auch im ganz normalen Alltag, vitaminreich sein. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt täglich fünf Portionen Obst- und Gemüse. Das kann für viele, vor allem an stressigen Tagen, zur Herausforderung werden. Umso wichtiger ist es, auch die anderen Mahlzeiten ausgewogen und frisch zu gestalten. Vermeide allzu fettiges, salziges Essen, denn ein gesunder Darm ist die Basis für einen gesunden Körper. Nur so stärken wir ihn langfristig und beugen Erkältungen vor.

Achte darauf, dass auf deinem täglichen Speiseplan frisches, saisonales Obst- und Gemüsesorten stehen, die besonders viel Zink und die Vitamine A, C, D und E enthalten. Dazu zählen nicht nur Zitrusfrüchte, sondern auch Äpfel oder Quitten, verschiedene Kohlsorten und Salate wie Chicorée (etwa als Zugabe in diesem Fenchelsalat) und Feldsalat.

Bei Erkältung hilft viel Flüssigkeit

Eine Grundregel bei Erkältung lautet: viel trinken! Ob Tee oder (warmes) Wasser, der Körper muss jetzt mit Flüssigkeit versorgt werden. Das kann übrigens auch eine heiße Suppe sein: Vor allem Brühen haben sich als Essen bei Erkältung einen festen Platz auf dem Speiseplan verdient. Sie versorgen uns mit Salz und Mineralstoffen und sind eine tolle Möglichkeit, gesundes Gemüse zu uns zu nehmen.

Tipp: Nicht immer hat man während einer Erkältung die Energie, sich etwas zu kochen. Wenn sich deine Lebensgeister mit dir im Bett verkrochen haben, helfen Kraft-Suppen und Kraftbrühen von ika ika. Sie werden bis zu 24 Stunden von Hand gekocht, kommen ohne Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker aus, sind glutenfrei und überzeugen mit Bio-Qualität.

Aber: Damit die Lebensmittel ihre volle Gesundheitskraft entfalten können, sollten sie möglichst unbehandelt auf deinem Teller landen. Obst und Gemüse behalten die meisten ihrer Nährstoffe, wenn sie nicht erhitzt und möglichst roh verzehrt werden, beispielsweise im Salat.

Möchtest du aufs Kochen nicht verzichten, sind Dünsten und Dämpfen Zubereitungsmethoden, mit denen du dein Essen bei Erkältung möglichst schonend zubereitest.

Ingwer, Zwiebel und Knoblauch: Scharfe Lebensmittel sind echte Wunderheiler

Ein echtes Powerpaket bei Erkältung ist Ingwer. Nicht umsonst war er 2018 sogar Heilpflanze des Jahres. Er enthält viel Vitamin C und ist reich an den Mineralstoffen Magnesium, Eisen, Kalzium, Kalium, Phosphat und Natrium. Die Scharfstoffe der Knolle wirken außerdem antibakteriell und entzündungshemmend und fördern die Durchblutung – Ingwer wärmt also von innen. Im Tee zusammen mit Minze schmeckt er hervorragend und ist ein bewährtes Hausmittel bei Erkältung. Etwas Honig im Tee kann ebenfalls nicht schaden, denn er lindert Halsschmerzen. Auch als Ingwer-Shot oder in einem Apfel-Bananen-Smoothie schmeckt die Wunderknolle.

Aber nicht nur scharfer Ingwer, auch scharfe Zwiebeln und Knoblauch sind perfekt im Essen bei Erkältung. Sie wirken antibakteriell und entzündungshemmend. Darin enthalten ist Alliin, eine Aminosäure, die sich bei der Abwehr von Keimen und Bakterien bewährt hat. Manche erinnern sich vielleicht noch an Omas berühmten Zwiebelsud, den sie mit Honig zubereitete und bei Husten und Halsschmerzen braute.