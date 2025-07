Fanta trifft Pfirsich: Das Schichtdessert, das nach Sommer schmeckt

Spaß im Glas servierst du mit unserem erfrischenden Fantakuchen-Dessert! Schnapp dir Löffelbiskuits, Fanta, Pfirsiche, eine süße Creme und los geht das große Schichten. Wer Fanta und den kultigen Fantakuchen mag, wird diesen Nachtisch lieben!

Schicht für Schicht ein Gedicht: Fantakuchen-Dessert

Die Löffelbiskuits dürfen erstmal ein Fanta-Bad nehmen. Ja, richtig gehört: Fanta! Das macht sie wunderbar saftig und bringt die spritzige Orangennote, die nicht nur Fanta-Fans lieben.

Dann kommt die cremig-fruchtige Schicht ins Spiel: Sahne und Schmand, vereint mit Vanillezucker. Frisch aufgeschlagen und mit saftigen Pfirsichstücken gespickt, wird sie zu einer fluffigen Wolke, die perfekt mit der Keksschicht harmoniert.

Dann heißt es: Schichten, schichten, schichten! Löffelbiskuits, fruchtige Creme und wenn du magst, wiederholst du das Ganze, bis alle Zutaten auf die Dessertgläser verteilt sind. Anschließend wandert dein Fantakuchen-Dessert noch für eine Stunde in den Kühlschrank und kann dort schön durchziehen.

Schichtdesserts haben eine lange Tradition. Sie stammen ursprünglich aus der britischen Küche. Trifles, wie sie im Englischen heißen, wurden bereits im 16. Jahrhundert serviert. Damals hat man übrig gebliebenen Kuchen mit Likör getränkt und abwechselnd mit Früchten und Sahne geschichtet. Heute sind Schichtdesserts nicht nur in der englischen Küche beliebt, sondern ein weltweiter Hit – besonders, weil sie so vielseitig und leicht abwandelbar sind.

Ein leckerer Nachtisch schmeckt nur halb so gut ohne die passende Dekoration. Garniere dein Fantakuchen-Dessert noch mit ein paar Löffelbiskuit-Krümeln, frischen Pfirsichstücken und etwas Zimt. Dann kann die Schlemmerei endlich starten!

Das Fantakuchen-Dessert ist, abgesehen von der Kühlzeit, in 20 Minuten zubereitet und macht richtig was her. Egal, ob für Gäste, die Schwiegermama oder einfach für dich auf der Couch – das Dessert bringt gute Laune und süße Fanta-Vibes auf den Löffel. Probier’s aus und schick deine Liebsten auf süße Spritztour!

Schnelle Desserts, die einfach in der Zubereitung sind, aber ordentlich Eindruck schinden, sind uns die liebsten. Du kannst auch nie genug bekommen von köstlichen Schichtdesserts und süßen Cremes? Dann probiere doch als Nächstes eine schnelle Himbeermousse oder ein köstliches Erdbeer-Tiramisu im Glas. Einen weiteren kleinen Kuchen im Glas servierst du mit dem Red Velvet Cake. Lasst das große Schichten beginnen!

Fantakuchen-Dessert Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 6 Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 6 Dessertgläser Zutaten 1x 2x 3x 60 g Löffelbiskuits

210 ml Fanta

180 g Pfirsiche frisch oder aus der Dose

200 g Schlagsahne

200 g Schmand

1 Pck. Vanillezucker

Zimt Zubereitung Zerkleinere die Löffelbiskuits und verteile sie auf 6 Dessertgläser. Lege einige Biskuits zum Dekorieren beiseite.

Tränke die Kekse mit je 1 EL Fanta.

Wasche die Pfirsiche und schneide sie in kleine Stücke. Wenn du Pfirsiche aus der Dose nimmst, lasse sie in einem Sieb abtropfen. Lege einige Pfirsichstücke für die Dekoration beiseite.

Schlage die Sahne steif. Verrühre Schmand und Vanillezucker in einer Schüssel und gib die restliche Fanta dazu. Vermische alles noch einmal vorsichtig.

Hebe die geschlagene Sahne und die Pfirsichstücke vorsichtig unter die Creme.

Verteile die Fantacreme auf die Dessertgläser und stelle das Fantakuchen-Dessert für 1 Stunde in den Kühlschrank.

Dekoriere das Dessert vor dem Servieren mit den Löffelbiskuits, einigen Pfirsichstücken und etwas Zimt.

