Klassiker unter den Pflaumenkuchen: Far Breton aus der Bretagne

Hast du schon einmal etwas von Far Breton gehört? Hinter dem Begriff verbirgt sich eine der beliebtesten Dessert-Spezialitäten Frankreichs. Der Kuchen mit Pudding und Backpflaumen wird mit einem Schuss Rum zubereitet und entführt einen in die Bretagne, wo er seinen kulinarischen Ursprung hat.

In Rum eingelegte Backpflaumen sind das Geheimnis eines Far Bretons

Die französische Küche hat einiges zu bieten und begeistert uns mit ganz besonderen Spezialitäten. Eine davon: der Far Breton. Das ist ein puddingartiges Dessert, das mit eingelegten Backpflaumen zubereitet wird. Einen Far Breton zu backen, ist nicht schwer. Allerdings dürfen nur Erwachsene davon naschen, denn die Pflaumen werden in Rum mariniert.

Mir den Pflaumen beginnst du auch. Lege diese am besten über Nacht in Rum ein. Hast du keinen da, schmecken sie auch, wenn du stattdessen Calvados nimmst. Und für eine alkoholfreie Variante, von der auch Kinder naschen dürfen, legst du die Pflaumen wahlweise in Früchtetee oder schwarzen Tee ein.

Am nächsten Tag streichst du eine Tarteform mit Butter aus und streust etwas Zucker hinein. Dann erhitzt du Milch, Butter, Zucker und Salz in einem Topf und schlägst die Eier in einer Schüssel schaumig. Als Nächstes hebst du vorsichtig nach und nach das Mehl unter. Anschließend fügst du langsam unter Rühren die Milchmischung und das Mark einer Vanilleschote hinzu. Gieße die Flüssigkeit der Pflaumen ab und verteile sie auf dem Boden der Tarteform. Gieße den Teig darüber und backe den Kuchen nun für 45 Minuten im Ofen. Streue zum Servieren Puderzucker über den Far Breton und genieße ihn nach Geschmack warm oder kalt.

Zelebriere die Pflaumensaison und backe noch weitere fruchtige Kuchen mit der Sommerfrucht. Eine weitere französische Spezialität mit Pflaumen ist zum Beispiel dieser leckere Pflaumen-Clafoutis. Auch diese Blätterteigtaschen mit Pflaumenfüllung stillen jeden süßen Hunger. Probiere für den schnellen Kuchenhunger unseren Pflaumenkuchen aus der Kastenform.